Si informohet Trump për operacionet në Iran - bashkëpunëtorët i tregojnë vetëm “gjërat që shpërthejnë”
Sipas zyrtarëve amerikanë, presidenti i SHBA‑s, Donald Trump, çdo ditë merr raporte shumë të shkurtra përmes videove mbi operacionet ushtarake të SHBA‑s kundër Iranit. Këto video fokusohen kryesisht në goditjet më të suksesshme të ushtrisë amerikane ndaj objektivave iraniane në 48 orët e fundit.
Materialet zakonisht zgjasin rreth dy minuta dhe përbëhen kryesisht nga pamje të shpërthimeve dhe shkatërrimeve të objektivave ushtarake, aq sa një burim i përshkroi si një seri skenash me “gjëra që shpërthejnë”, shkruan nbc.
Këto video janë pjesë e informacionit që i jepet presidentit, së bashku me biseda me këshilltarët ushtarakë dhe inteligjentë, udhëheqës të huaj dhe ndjekje të lajmeve. Megjithatë, disa aleatë të Trumpit shprehin shqetësim se ai mund të mos po merr një pamje të plotë për atë që po ndodh në luftë, e cila tashmë ka hyrë në javën e katërt.
Zyrtarët thonë se këto video me pamje selektive e shtojnë pakënaqësinë e Trumpit ndaj raportimit nga mediat. Ai thuhet se është pyetur pse mediat nuk theksojnë sukseset që ai sheh në “briefing” ditore dhe pse administrata e tij nuk ka arritur të formësojë më mirë narrativin publik për luftën.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, i mohoi këto pretendime, duke i quajtur “plotësisht të pasakta” dhe duke thënë se Trump kërkon mendime të sinqerta nga këshilltarët e tij.
Po ashtu, zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, deklaroi se operacioni i quajtur “Epic Fury” ishte jashtëzakonisht i suksesshëm dhe se ministri i mbrojtjes, Pete Hegseth, komunikon rregullisht me presidentin mbi çdo aspekt të operacionit.
Megjithatë, disa burime thonë se videot e zgjedhura nuk përfaqësojnë të gjithë gamën e sulmeve të kryera nga ushtria amerikane, sepse vendosin theksin kryesisht te sukseset, ndërsa aktivitetet iraniane paraqiten më pak detajuar.
Si shembull për këtë u përmend një sulm i fundit iranian ndaj një baze ajrore në Arabinë Saudite, ku u goditën pesë avionë amerikanë të furnizimit, por sipas një zyrtari Trump mori vesh për këtë ngjarje përmes mediave, jo përmes kanaleve zyrtare.