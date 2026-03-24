The New York Times: Princi saudit i kërkoi Trumpit të vazhdojë luftën me Iranin
Princi i Kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka shtyrë presidentin e SHBA-së, Donald Trump, që të vazhdojë luftën kundër Iranit, raportoi të martën New York Times.
NYT tha se Bin Salman sheh një "mundësi historike" për të rindërtuar Lindjen e Mesme, duke cituar njerëz të informuar nga zyrtarët amerikanë mbi bisedat.
Ata thanë se princi i përcolli Trump se ai duhet të shtyjë përpara drejt shkatërrimit të qeverisë "të vijës së ashpër" të Iranit, transmeton Telegrafi.
Sipas raportit, princi gjithashtu argumentoi se Irani përbën një kërcënim afatgjatë për Gjirin, që mund të eliminohet vetëm duke hequr qafe qeverinë.
Ndërkohë, sipas raportit, zyrtarët sauditë hodhën poshtë idenë se princi shtyu për të zgjatur luftën.
"Mbretëria e Arabisë Saudite ka mbështetur gjithmonë një zgjidhje paqësore të këtij konflikti, edhe para se të fillonte", tha qeveria saudite në një deklaratë, duke vënë në dukje se zyrtarët "mbeten në kontakt të ngushtë me administratën Trump dhe angazhimi ynë mbetet i pandryshuar".
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur SHBA-të dhe Izraeli nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit që ka vrarë më shumë se 1,300 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin dhe vendet e Gjirit, të cilat kanë në qendër të tyre asetet ushtarake amerikane. /Telegrafi/