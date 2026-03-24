Presidenti gjerman e quan luftën në Iran 'gabim katastrofik'
Kur udhëheqës të tjerë evropianë i quajtën sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit si të paligjshme, Gjermania u tërhoq, shkruan Sky News.
Në ditët e para pas fillimit të veprimeve ushtarake, kancelari, Friedrich Merz, shkoi deri aty sa tha se nuk kishte arsye që ai të kritikonte sulmet.
Kjo e bën deklaratën e presidentit gjerman sot se lufta, sipas tij, është një "shkelje e së drejtës ndërkombëtare" edhe më të zymtë.
Ndërsa roli i Frank-Walter Steinmeier është kryesisht ceremonial, fjalët e tij kanë kuptim në Gjermani, transmeton Telegrafi.
Pikëpamja e tij se "justifikimi i një sulmi të afërt ndaj SHBA-së nuk qëndron" ndihet më e lidhur me vlerësimet e drejtpërdrejta që vijnë nga Madridi sesa nga Berlini.
Steinmeier e quajti operacionin SHBA-Izrael një "gabim politikisht katastrofik" dhe një "luftë vërtet të shmangshme dhe të panevojshme, nëse qëllimi i tij ishte të ndalonte Iranin nga zhvillimi i një arme bërthamore".
Kjo shkon shumë më tej se kancelari, megjithëse Merz është bërë gjithashtu shumë më hapur kritik ndaj operacionit me kalimin e javëve.
Por Steinmeier nuk u ndal me kaq. Komentet e tij jashtëzakonisht të forta nënvizuan prishjen e marrëdhënies transatlantike që kur Donald Trump u kthye në Shtëpinë e Bardhë, pasi paralajmëroi për një prishje të krahasueshme me prishjen e Gjermanisë me Rusinë.
Steinmeier tha se administrata amerikane kishte një pikëpamje të ndryshme botërore nga Gjermania, "një që nuk tregon respekt për rregullat e vendosura, partneritetin ose besimin e fituar me mund".
"Përçarja është shumë e thellë dhe besimi në politikën e fuqisë amerikane është humbur, jo vetëm midis aleatëve tanë, por në të gjithë botën", shtoi ai ndërsa iu drejtua një audience diplomatësh gjermanë në Berlin.
Steinmeier nuk është i vetmi në pikëpamjen e tij. Rrjedha e shpeshtë e fyerjeve, kërcënimeve dhe tarifave që po lëshohen nga Uashingtoni që nga janari 2025, ka lënë shumë në BE me mendimin se marrëdhënia është gjithnjë e më toksike dhe e pabesueshme, dhe mënyra më e mirë për ta mbijetuar atë është që evropianët të qëndrojnë së bashku. /Telegrafi/