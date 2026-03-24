SHBA e “hapur” e Teherani "i gatshëm të dëgjojë"
Një burim iranian i tha CNN të martën se ka pasur "hapje" midis Shteteve të Bashkuara dhe Teheranit dhe se Irani është i gatshëm të dëgjojë propozime "të qëndrueshme" për t'i dhënë fund luftës.
"Ka pasur kontakte midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, të iniciuara nga Uashingtoni, në ditët e fundit, por asgjë që nuk ka arritur nivelin e negociatave të plota", tha burimi.
"Janë marrë mesazhe përmes ndërmjetësve të ndryshëm për të përcaktuar nëse mund të arrihet një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
"Propozimet që po shqyrtohen nuk synojnë thjesht arritjen e një armëpushimi, por një marrëveshje konkrete për t'i dhënë fund konfliktit midis SHBA-së dhe Iranit", shtuan ata pa hyrë në detaje të mëtejshme.
Burimi refuzoi të komentonte deklaratat publike të presidentit të SHBA-së, Donald Trump mbi negociatat dhe theksoi se qëndrimi i Iranit ka qenë gjithmonë i qartë se Teherani është i gatshëm të shqyrtojë çdo propozim të zbatueshëm.
“Irani nuk po kërkon një takim apo bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara, por është i gatshëm të dëgjojë nëse një plan për një marrëveshje të qëndrueshme është i arritshëm që do të ruante interesat kombëtare të Republikës Islamike të Iranit”, tha burimi.
“Irani është i gatshëm të ofrojë të gjitha garancitë e nevojshme se nuk do të zhvillojë kurrë armë bërthamore, por ka të drejtë për përdorim paqësor të teknologjisë bërthamore”, shtoi ai.
Burimi këmbënguli se çdo propozim duhet të përfshijë edhe heqjen e të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Iranit. /Telegrafi/