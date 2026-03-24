Trump thotë se 'lufta ndaj Iranit ishte ide e Sekretarit të tij të Luftës' - ja si reagoi Pete Hegseth
Mediumi britanik DailyMail ka publikuar momentin kur presidenti amerikan Donald Trump duket se “ia hodhi fajin” Pete Hegseth, pasi sugjeroi që Sekretari i tij i Luftës doli me idenë e goditjes së Iranit.
Duke folur të hënën në një konferencë në Tennessee, Trump tha: "Telefonova shumë nga njerëzit tanë të shkëlqyer... dhe thashë: Le të flasim. Kemi një problem në Lindjen e Mesme. Kemi një vend të njohur si Irani që, për 47 vjet, ka qenë vetëm një shpërndarës terrori dhe ata janë afër një arme bërthamore".
Duke iu drejtuar Hegseth i cili ishte ulur në të djathtë të tij, Trump shtoi: "Dhe Pete, mendoj se ti ishe i pari që foli. Dhe the, ‘Le ta bëjmë, sepse nuk mund t'i lejosh ata të kenë një armë bërthamore’".
Sekretari i Mbrojtjes mezi buzëqeshi ndërsa presidenti i SHBA-së vazhdoi të diskutonte bisedimet e vazhdueshme me Iranin, duke pretenduar se ato kishin "filluar mbrëmë", përcjell Telegrafi.
"Mendoj se janë shumë të mira. Ata duan paqe - ata kanë rënë dakord se nuk do të kenë armë bërthamore, e dini etj., etj., por do ta shohim. Duhet ta bëni. Por do të thoja se ka një shans shumë të mirë”, tha Trump.
Presidenti i SHBA-së vazhdoi duke shtuar se Izraeli ka qenë “një partner i shkëlqyer në këtë luftë”.
Komentet e Trump vijnë ndërsa lufta - tani në javën e katërt - po shkakton kaos në të gjithë rajonin dhe po shkakton kaos ekonomik në të gjithë globin.
Përballja midis SHBA-së dhe Iranit për qasjen në Ngushticën e Hormuzit ka hyrë në një fazë kritike, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se ekonomia botërore është nën 'kërcënim të madh'.
Irani pohon se ka kontrollin e ngushticës, përmes së cilës kalon 20 përqind e naftës së botës.
Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, tani ka paralajmëruar se ekonomia globale është nën 'kërcënim të madh' nga mbyllja e vazhdueshme e ngushticës dhe tha se 'asnjë vend nuk do të jetë imun' ndaj efekteve të saj.
Ndërkohë, Trump paralajmëroi Teheranin të shtunën se kishte 48 orë për të lejuar ngarkesat përmes korridorit jetësor global të transportit detar "pa kërcënim" ose ai do të "shkatërronte" termocentralet e tyre.
Irani iu përgjigj kërcënimit të dielën duke thënë se nëse termocentralet e tij do të shënjestroheshin, atëherë infrastruktura energjetike "në të gjithë rajonin" do të "shkatërrohej në mënyrë të pakthyeshme".
Trump shkroi më pas në platformën e tij Truth Social të hënën se SHBA-të dhe Irani kishin zhvilluar biseda “shumë të mira dhe produktive” rreth një “zgjidhjeje të plotë dhe totale të armiqësive në Lindjen e Mesme”.
Si rezultat, presidenti amerikan bërë të ditur se po shtynte për pesë ditë një plan për të goditur termocentralet e Iranit.
Megjithatë, pauza vlen vetëm për vendet energjetike të Iranit dhe sulmet e SHBA-së në vend vazhdojnë.
Irani ka mbyllur në mënyrë efektive ngushticën kyçe, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën luftën e tyre më 28 shkurt. /Telegrafi/