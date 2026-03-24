‘Telefonata që nuk është raportuar më parë’ – Trump miratoi operacionin në Iran pasi Netanyahu e bindi se ishte ‘shansi më i mirë për të vrarë Khamenein’
Më pak se 48 orë para se të fillonte sulmi SHBA-Izrael ndaj Iranit, kryeministri Benjamin Netanyahu foli në telefon me presidentin Donald Trump rreth arsyeve të nisjes së llojit të luftës komplekse dhe të largët kundër së cilës udhëheqësi amerikan dikur kishte bërë fushatë.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, si Trump ashtu edhe Netanyahu e dinin nga informacionet e inteligjencës në fillim të javës se Udhëheqësi Suprem iranian Ajatollah Ali Khamenei dhe zëvendësit e tij kryesorë do të takoheshin së shpejti në kompleksin e tij në Teheran, duke i bërë ata të prekshëm ndaj një sulmi.
Por inteligjenca e re sugjeroi se takimi u shty për të shtunën në mëngjes nga nata e së shtunës, sipas tre personave të informuar mbi telefonatën.
Siç theksohet më tej, bëhet fjalë për një telefonatë që nuk është raportuar më parë.
Netanyahu, i vendosur të vazhdojë me një operacion që e kishte nxitur për dekada të tëra, argumentoi se nuk mund të ketë kurrë një shans më të mirë për të vrarë Khamenein dhe për t'u hakmarrë për përpjekjet e mëparshme iraniane për të vrarë Trumpin, thanë këta njerëz.
Ato përfshinin një komplot vrasjeje me pagesë që dyshohet se ishte orkestruar nga Irani në vitin 2024, kur Trump ishte kandidat.
Në kohën kur u zhvillua thirrja telefonike, Trump kishte miratuar tashmë idenë që Shtetet e Bashkuara të kryenin një operacion ushtarak kundër Iranit, por ende nuk kishte vendosur se kur ose në çfarë rrethanash do të përfshiheshin Shtetet e Bashkuara, thonë burimet, të cilat folën në kushte anonimiteti për të diskutuar diskutime të brendshme të ndjeshme.
Ushtria amerikane kishte kaluar javë të tëra duke ndërtuar një prani në rajon, duke bërë që shumë njerëz brenda administratës të arrinin në përfundimin se ishte vetëm çështje se kur presidenti do të vendoste të vazhdonte më tej.
Një datë e mundshme, vetëm pak ditë më parë, ishte anuluar për shkak të motit të keq.
Reuters thotë se nuk ishte në gjendje të përcaktonte se si argumenti i Netanyahut ndikoi te Trump ndërsa ai po mendonte të lëshonte urdhra për sulm, por telefonata u shndërrua në argumentin përfundimtar të udhëheqësit izraelit ndaj homologut të tij amerikan.
Tre burimet e informuara mbi telefonatën thonë se besonin se ajo - së bashku me inteligjencën që tregonte një dritare për të vrarë udhëheqësin e Iranit - ishte një katalizator për vendimin përfundimtar të Trump për të urdhëruar ushtrinë të vazhdonte me Operacionin Epic Fury më 27 shkurt.
Trump mund të bëjë histori duke ndihmuar në eliminimin e një udhëheqjeje iraniane të urryer prej kohësh nga Perëndimi dhe nga shumë iranianë, argumentoi Netanyahu.
Iranianët madje mund të dalin në rrugë, tha ai, duke përmbysur një sistem teokratik që kishte qeverisur vendin që nga viti 1979 dhe që atëherë ka qenë një burim kryesor i terrorizmit dhe paqëndrueshmërisë globale.
Dhe bombat e para goditën të shtunën në mëngjes, më 28 shkurt. Trump njoftoi atë mbrëmje se Khamenei ishte i vdekur. /Telegrafi/