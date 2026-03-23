Aeroplanmbajtësja ‘USS Gerald R. Ford’, e përfshirë në operacionet luftarake ndaj Iranit, thuhet se është kthyer në Kretë
USS Gerald R. Ford, aeroplanmbajtësja më e madhe në botë që ka qenë pjesë e operacioneve të luftës në Lindjen e Mesme, të hënën u kthye në një bazë detare në Kretë, ka thënë një fotograf i AFP-së.
Anija, e cila mori ushqim, karburant dhe municione në Gjirin e Soudës në shkurt, raportoi një zjarr në lavanderi më 12 mars, i cili plagosi dy anëtarë të ekuipazhit.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një fushatë masive ajrore kundër Iranit në fund të shkurtit pas një grumbullimi të madh ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme që përfshinte këtë aeroplanmbajtëse dhe një tjetër aeroplanmbajtëse, Abraham Lincoln.
Të dyja anijet kanë luajtur role kyçe në operacionet e Iranit, dhe tërheqja e Fordit vlerësohet se lë një boshllëk për forcat amerikane në rajon.
"Heqja e Ford nga bordi për një periudhë të konsiderueshme kohore do të thotë më pak mbështetje e SHBA-së për përpjekjet e luftës", ka vlerësuar Daniel Schneiderman, drejtor i programeve të politikave globale në Penn Washington, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
“Roli i Ford në mbrojtjen e Izraelit është i rëndësishëm”, tha ai, duke vënë në dukje se nëse disa nga anijet që e shoqërojnë atë - të cilat kanë aftësi kyçe të mbrojtjes ajrore - mbeten pranë Izraelit, atëherë “ndikimi i menjëhershëm operacional i largimit të tij zbutet disi”.
Ford ka qenë në det për gati nëntë muaj - një vendosje që e ka parë tashmë të marrë pjesë në operacionet amerikane në Karaibe, ku forcat e Uashingtonit kanë kryer sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge, kanë ndaluar cisterna të sanksionuara dhe kanë kapur udhëheqësin venezuelian Nicolas Maduro.
Një zjarr shpërtheu në një lavanderi në bordin e transportuesit më 12 mars, duke plagosur dy marinarë dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në rreth 100 shtretër, sipas ushtrisë amerikane.
Transportuesi thuhet gjithashtu se ka pësuar probleme të konsiderueshme me sistemin e tij të tualeteve ndërsa është në det, me mediat amerikane që raportojnë bllokime dhe radhë të gjata për tualete në anije.
Senatori Mark Warner, nënkryetari i Komitetit të Inteligjencës së Senatit, ka kritikuar ashpër vendosjen e zgjatur të anijes.
“Anija Ford dhe ekuipazhi i saj janë shtyrë në prag të rrënimit pas gati një viti në det dhe kanë paguar çmimin për vendimet e pamatura ushtarake të presidentit Donald Trump”, citohet të ketë thënë ai. /Telegrafi/