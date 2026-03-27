OKB: SHBA duhet të përfundojë hetimin për sulmin ndaj shkollës në Iran
Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së i ka kërkuar SHBA-së të përfundojë hetimin dhe të publikojë gjetjet e saj për një sulm vdekjeprurës ndaj një shkolle fillore iraniane që ndodhi ditën e parë të luftës muajin e kaluar.
“Bombardimi ngjalli një tmerr të thellë", tha Volker Turk në një debat urgjent të Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së, duke shtuar se "duhet të ketë drejtësi për dëmin e tmerrshëm të shkaktuar".
Sulmi ndaj shkollës Shajareh Tayyebeh përbëhej nga dy sulme me raketa të njëpasnjëshme që vranë të paktën 168 persona, përfshirë rreth 110 fëmijë, thanë zyrtarët iranianë.
Mediat amerikane kanë raportuar se hetuesit ushtarakë amerikanë besojnë se forcat e tyre kanë të ngjarë të jenë përgjegjëse për goditjen e paqëllimshme të shkollës.
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, tha më parë se çështja po hetohej.
Më herët këtë muaj, demokratët në Senatin e SHBA-së i shkruan Hegseth duke kërkuar përgjigje në lidhje me sulmin.
Letra, nga pothuajse çdo demokrat i Senatit, bënte një sërë pyetjesh të hollësishme në lidhje me sulmin në Minab - duke filluar me faktin nëse SHBA-të e kryen atë.
Pentagoni tha se do t'u përgjigjej drejtpërdrejt autorëve të letrës.