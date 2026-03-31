Trump thotë se SHBA-të po flasin me një regjim iranian 'të ri' dhe 'më të arsyeshëm' - por kush janë ata?
Presidenti Donald Trump tha të hënën se SHBA-të janë të angazhuara në bisedime serioze me një regjim "të ri" dhe "më të arsyeshëm" në Iran, ndërsa lufta hyn në javën e pestë.
Por Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, gjatë një paraqitjeje në "Good Morning America", refuzoi të thoshte se me kë po negocion saktësisht SHBA-të.
"Epo, nuk do t'ju zbuloj se kush janë këta njerëz, sepse kjo ndoshta do t'i fuste në telashe me disa grupe të tjera njerëzish brenda Iranit. Shikoni, ka disa përçarje që ndodhin atje brenda vendit", citohet të ketë thënë Rubio, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Dhe nëse ka njerëz të rinj tani në krye që kanë një vizion më të arsyeshëm për të ardhmen, ky do të ishte një lajm i mirë për ne, për ta, për të gjithë botën", vazhdoi sekretari.
"Por ne gjithashtu duhet të jemi të përgatitur për mundësinë, ndoshta edhe probabilitetin, që ky të mos jetë rasti", ka shtuar ai.
Kur u shty për më shumë qartësi, Rubio tha: "Keni njerëz atje që po thonë disa nga gjërat e duhura privatisht".
"Por në fund të ditës, duhet të shohim nëse këta njerëz do të jenë ata që janë përgjegjës, nëse janë ata që kanë fuqinë për të dhënë rezultate. Do ta testojmë. Shpresojmë që të jetë kështu", vazhdoi ai. "Ka qartë njerëz atje që na flasin në mënyra që njerëzit e mëparshëm përgjegjës në Iran nuk na kanë folur në të kaluarën".
Irani po 'pozicionohet' publikisht, por 'i etur' për të negociuar pas dyerve të mbyllura, thotë Shtëpia e Bardhë
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, në një konferencë të hënën, gjithashtu mohoi të identifikonte udhëheqjen "e re" në Iran të përmendur nga presidenti, por këmbënguli që bisedimet janë duke vazhduar.
"Kur presidenti thotë 'më i arsyeshëm', përsëri, këta njerëz po duken më të arsyeshëm prapa skenave privatisht në këto biseda sesa ndoshta disa nga udhëheqësit e mëparshëm që tani nuk janë më në planetin Tokë sepse gënjyen Shtetet e Bashkuara...", u tha ajo gazetarëve. "Dhe kjo ishte e papranueshme për presidentin, prandaj shumë nga udhëheqësit e mëparshëm u vranë".
Kujtojmë se zyrtarët iranianë kanë mohuar çdo bisedë të drejtpërdrejtë me SHBA-në, duke thënë se mesazhet janë kaluar përmes ndërmjetësve.
Esmaeil Baqaei, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha të hënën: "Nuk kemi pasur asnjë negociatë me Amerikën".
SHBA-të i paraqitën Iranit një kornizë prej 15 pikash për një marrëveshje paqeje nëpërmjet Pakistanit javën e kaluar.
Baqaei komentoi mbi propozimin e SHBA-së gjatë një konference për shtyp të hënën.
"Informacioni që na është përcjellë [nga SHBA-të], pavarësisht se çfarë emri doni t'i jepni, si 15 artikuj apo sido që ta quani, përfshinte një numër të madh kërkesash që janë të tepërta, joreale dhe të palogjikshme", tha Baqaei.
E ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, tha të dielën se vendi do të organizojë bisedime midis SHBA-së dhe Iranit "në ditët në vijim".
Megjithatë, nuk ka pasur konfirmim as nga Irani dhe as nga SHBA-të se kur saktësisht do të zhvillohen këto bisedime ose kush do të jetë i përfshirë nga secila palë.
Ndërkohë Trump u tha gazetarëve të dielën se mund të "shihte një marrëveshje" që do të bëhej me Iranin së shpejti, megjithëse "është e mundur që të mos e bëjmë".
Trump 'do të preferonte të merrte naftën' në Iran - lë të kuptohet se Uashingtoni mund të pushtojë Ishullin Kharg
Presidenti sugjeroi se bisedimet po lëviznin në një drejtim pozitiv sepse Irani lejoi 20 cisterna nafte të kalonin nëpër Ngushticën kritike të Hormuzit, të cilën Irani e ka bllokuar në mënyrë efektive për trafikun ndërkombëtar të transportit detar pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme ndaj vendit muajin e kaluar.
Trump të hënën vazhdoi të lavdëronte përparimin, por gjithashtu kërcënoi me sulme të mëdha të SHBA-së ndaj infrastrukturës energjetike të Teheranit dhe më shumë nëse nuk arrihet “një dalje diplomatike”.
Javën e kaluar, Trump e zgjati dy herë afatin që Irani të rihapë ngushticën. Trump tha se SHBA-të do të vazhdonin një pauzë në sulmet ndaj vendeve të energjisë deri të hënën e ardhshme, më 6 prill.
Trump nuk e ka përjashtuar përdorimin e trupave tokësore në Iran. Ekspertët thonë se trupat mund të përdoren për të “sekuestruar” materialin bërthamor të Iranit ose ishullin Kharg, qendra kryesore e eksportit të naftës në vend.
"Unë thjesht kam shumë alternativa", tha Trump të dielën. /Telegrafi/