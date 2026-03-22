Impiantet jetike të ujit që mund të jenë në rrezik nga sulmet iraniane
Ushtria e Iranit ka paralajmëruar se mund të sulmojë impiantet e desalinizimit dhe infrastrukturën tjetër kritike në Lindjen e Mesme nëse SHBA-të, do të kryenin sulmet e tyre në impiantet e energjisë të Teheranit.
Donald Trump i dha Iranit 48 orë mbrëmë për t'u rihapur në Ngushticën e Hormuzit - duke thënë se SHBA-të do të "shkatërronin" impiantet e energjisë iraniane nëse nuk do të zbatonte.
Kjo shkaktoi kërcënime hakmarrëse nga Teherani kundër energjisë, naftës dhe impiantet e tjera të "infrastrukturës kritike" në të gjithë Lindjen e Mesme, transmeton Telegrafi.
Këto mund të përfshijnë impiantet e desalinizimit.
Çfarë janë ato?
Impiantet, të cilat e shndërrojnë ujin e kripur në ujë të freskët, luajnë një rol jetësor në furnizimin e vendeve të Gjirit me nevojat e tyre themelore të ujit.
Bahreini u bë plotësisht i varur nga uji i desalinizuar në vitin 2016, me 100% të ujërave nëntokësore të rezervuara për plane emergjence, sipas autoriteteve lokale.
Katari është gjithashtu 100% i varur nga uji i desalinizuar, ndërsa në Emiratet e Bashkuara Arabe ai përbën më shumë se 80% të ujit të pijshëm.
Edhe në Arabinë Saudite, një komb shumë më i madh me një rezervë më të madhe të ujërave nëntokësore natyrore, rreth 50% e furnizimit të saj me ujë ende vinte nga uji i desalinuar që nga viti 2023, sipas Autoritetit të Përgjithshëm për Statistikat.
Këto vende, si dhe fqinjët e Gjirit, Omani dhe Kuvajti, prodhojnë rreth një të tretën e ujit të desalinuar në botë së bashku.
Shumë nga impiantet më të mëdha të desalinizimit në botë po operojnë gjithashtu në rajon. /Telegrafi/