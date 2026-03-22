Ushtria e Iranit thotë se Hormuzi do të "mbyllet plotësisht" nëse SHBA-të bombardojnë termocentralet
Forcat e Armatosura të Iranit kanë deklaruar se janë gati të mbyllin Ngushticën e Hormuzit për një kohë të pacaktuar nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump kryen një kërcënim për të bombarduar termocentralet e Iranit.
Deklarata e saj e së dielës është paralajmërimi i fundit nga Teherani për hakmarrje për çdo sulm ndaj industrisë së energjisë së vendit, transmeton Telegrafi.
Trump tha të shtunën se do të urdhëronte bombardimin e një infrastrukture të tillë, nëse Ngushtica e Hormuzit nuk do të hapej plotësisht për transportin detar brenda 48 orëve.
Ushtria e Iranit u përgjigj të dielën se nëse kërcënimet e SHBA-së në lidhje me termocentralet e Iranit zbatohen, Ngushtica e Hormuzit do të mbyllet plotësisht dhe nuk do të rihapet derisa të rindërtohen termocentralet e shkatërruara.
Ajo tha gjithashtu se do të jetë në shënjestër e gjithë infrastruktura izraelite e energjisë dhe komunikimit, si dhe "kompanitë e ngjashme në rajon me aksionarë amerikanë".
"Objektet e energjisë të vendeve rajonale që strehojnë baza amerikane do të jenë objektiva legjitime për ne", shtoi selia ushtarake.
Më herët, kryetari i Parlamentit të Iranit, Mohammad Baqer Qalibaf, tha në një postim në X se infrastruktura kritike dhe objektet energjetike në Lindjen e Mesme mund të “shkatërrohen në mënyrë të pakthyeshme” nëse shënjestrohen termocentralet iraniane. /Telegrafi/