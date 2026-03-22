Sa njerëz kanë vdekur në Iran gjatë luftës?
Sipas transmetuesit shtetëror të Iranit, deri më tani janë vrarë më shumë se 1,500 njerëz.
Por një grup iranian për të drejtat e njeriut me seli në SHBA e vlerëson këtë shifër dyfish më të lartë.
HRANA, shifrat e së cilës kanë qenë përgjithësisht të sakta në konfliktet e mëparshme, thotë se ka verifikuar të paktën 3,230 vdekje.
Këto janë:
1,406 vdekje civile, përfshirë të paktën 210 fëmijë;
1,167 vdekje të personelit ushtarak;
657 vdekje të paklasifikuara.
Ai shton se në 24 orët e fundit u vranë 16 persona, si civilë ashtu edhe ushtarakë, dhe më shumë se gjysma e sulmeve në 24 orët e fundit ishin në Teheran. /Telegrafi/
