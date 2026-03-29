Tensionet rriten, SHBA forcon prezencën ushtarake në Lindjen e Mesme – pamje nga vendosja e trupave
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) njoftoi se një grup prej 3,500 marinsash në bordin e anijes USS Tripoli ka mbërritur në Lindjen e Mesme.
Anija sulmuese shërben si anija kryesore për Grupin Amfib të Gatshëm të Tripolit dhe Njësinë e 31-të Ekspedicionare Detare, të cilat së bashku përbëhen nga rreth 3,500 marinsa, së bashku me aeroplanë luftarakë transporti dhe sulmi, si dhe asete sulmuese amfibe dhe taktike.
Mbërritja është pjesë e një forcimi më të gjerë ushtarak amerikan të lidhur me tensionet e vazhdueshme me Iranin.
Disa mediat raportuan më herët se Pentagoni po shqyrton vendosjen e deri në 10,000 trupave shtesë tokësore në Lindjen e Mesme, duke i ofruar Donald Trump më shumë mundësi ushtarake përtej diplomacisë.
Ndërsa vendet e sakta të vendosjes mbeten të paqarta, burimet thonë se forcat pritet të pozicionohen brenda distancës së goditjes nga Irani, duke përfshirë qendrën e tij kritike të eksportit të naftës në ishullin Kharg.
Ndryshe, grupet e sulmit të transportuesve luftarakë USS Gerald R. Ford dhe USS Abraham Lincoln mbeten të vendosura në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/