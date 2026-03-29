Lufta në Iran, SHBA dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në Lindjen e Mesme
Marinsat amerikanë të caktuar në Grupin e Gatshëm Amfib të Tripolit mbërritën në ujërat e Komandës Qendrore të SHBA-së të premten, njoftoi komanda.
Grupi, i udhëhequr nga anija sulmuese amfibe e klasit Amerikan USS Tripoli, u nis në fillim të këtij muaji nga porti i saj i origjinës, Sasebo, Japoni.
Grupi i Tripolit filloi të lëvizte me shpejtësi drejt Lindjes së Mesme pasi Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, thuhet se miratoi një kërkesë të CENTCOM-it për mbështetje shtesë për të ndihmuar në kufizimin e sulmeve rajonale të Iranit.
Pentagoni konfirmoi të mërkurën se elementë nga selia e Divizionit të 82-të Ajror dhe një ekip luftarak i brigadës janë planifikuar të vendosen në Lindjen e Mesme.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
Me bazë në Fort Bragg, Karolina e Veriut, divizioni i 82-të vepron si forcë e reagimit të shpejtë të Ushtrisë dhe shpesh është ndër njësitë e para të dërguara për t'iu përgjigjur krizave në zhvillim.
Ndërkohë, MEU-ja e 31-të përfshin një element luftimi tokësor, i cili përfshin një ekip zbarkimi batalioni - një batalion këmbësorie dhe elementë mbështetës luftarakë - prej rreth 1,100 marinsash.
Ndryshe, grupet e sulmit të transportuesve luftarakë USS Gerald R. Ford dhe USS Abraham Lincoln mbeten të vendosura në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/