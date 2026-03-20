“‘Zgjidhje’ për luftërat në Iran dhe Ukrainë - Rusia tenton një marrëveshje të pazakontë me SHBA-në, por oferta nuk pranohet
Rusia ka bërë një propozim të paprecedent për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke sugjeruar një marrëveshje që mund të kishte pasoja të rëndësishme për balancën gjeopolitike në rajon.
Sipas këtij propozimi, Moska do të ndalonte ndarjen e informacionit të inteligjencës me Iranin, nëse SHBA-ja ndërpriste ofrimin e inteligjencës ushtarake dhe të sigurisë për Ukrainën.
Marrëveshja, nëse do të pranohej, do të shënonte një lëvizje të rrallë diplomatike, duke lidhur politikat e inteligjencës mes tre vendeve dhe potencialisht duke ulur tensionet në disa rajone të nxehta, shkruan politico.
Megjithatë, sipas raportimeve, administrata amerikane në Washington e ka refuzuar këtë ofertë, duke mos pranuar të lidhet me ndonjë kusht që mund të ndikonte në mbështetjen e Ukrainës.
Ky refuzim nënvizon që SHBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleatëve të saj dhe ndaj përpjekjeve të vazhdueshme për të mbështetur Ukrainën në konfliktin me Rusinë, ndërsa Moska vazhdon të kërkojë mënyra për të përdorur marrëdhëniet e saj me Iranin si mjet presioni në skenën ndërkombëtare.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022. /Telegrafi/