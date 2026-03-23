Netanyahu thotë se Trump sheh mundësi për një marrëveshje për të "mbrojtur interesat tona jetësore"
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të hënën se presidenti i SHBA-së, Donald Trump beson se ekziston një mundësi për ta shndërruar atë që Netanyahu e quajti arritje të mëdha ushtarake në një marrëveshje që do të "mbrojë interesat tona jetësore".
Megjithatë, Netanyahu tha në një fjalim televiziv se Izraeli do të vazhdojë sulmet në Iran dhe Liban, transmeton Telegrafi.
"Ne po e godasim programin e raketave dhe programin bërthamor, dhe vazhdojmë t'i japim goditje të rënda Hezbollahut", shtoi ai.
Netanyahu tha se foli më herët gjatë ditës me Trump, duke thënë se beson që Izraeli mund të "përfitojë nga arritjet e rëndësishme që kemi bërë me ushtrinë amerikane, për të arritur objektivat e luftës përmes një marrëveshjeje - një marrëveshje që do të mbrojë interesat tona jetësore".
Gjithashtu ai pretendoi se Izraeli kohët e fundit kishte vrarë dy shkencëtarë bërthamorë dhe sugjeroi se operacione të mëtejshme po vinin.
"Vetëm pak ditë më parë, ne eliminuam dy shkencëtarë të tjerë bërthamorë - dhe priten më shumë veprime. Ne do t'i mbrojmë interesat tona jetësore në çdo rrethanë", tha ai.
Të shtunën, ministri i mbrojtjes i Izraelit tha se si SHBA-ja ashtu edhe Izraeli do të "rrisin ndjeshëm" sulmet ndaj Iranit këtë javë.