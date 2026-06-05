10 trajnerët më të paguar në Kupën e Botës 2026
Kupa e Botës 2026 nuk do të jetë vetëm skena e yjeve më të mëdhenj të futbollit, por edhe e trajnerëve elitë që drejtojnë kombëtaret në nivelin më të lartë.
Sipas të dhënave të Finance Football, lista e trajnerëve më të paguar në turne dominohet qartë nga emra të mëdhenj të futbollit evropian.
Më poshtë renditen 10 trajnerët më të paguar që do të jenë pjesë e Botërorit 2026, së bashku me pagat dhe një përmbledhje të shkurtër të karrierës së tyre.
1. Carlo Ancelotti (Brazil) — 9.5–10 milionë euro
Trajneri më i paguar në Botëror është Carlo Ancelotti, i cili drejton Brazilin me një pagë që shkon deri në 10 milionë euro në vit.
Ai ka një karrierë të jashtëzakonshme me mbi 30 trofe, përfshirë pesë Liga të Kampionëve, ndërsa kjo është hera e parë që merr drejtimin e një kombëtareje.
2. Julian Nagelsmann (Gjermani) — 7 milionë euro
Nagelsmann vazhdon të jetë një nga trajnerët më modernë të futbollit evropian.
Ai ka bërë emër te RB Leipzig dhe Bayern Munich dhe tani synon suksesin me Gjermaninë, pa trofe ende në nivel kombëtaresh.
3. Mauricio Pochettino (SHBA) — 5.8–6 milionë euro
Pochettino paguhet shumë për projektin e SHBA-së, pasi ka përvojë të madhe në elitën evropiane dhe ka arritur deri në finalen e Ligës së Kampionëve me Tottenham.
4. Thomas Tuchel (Angli) — 5.8–6 milionë euro
Tuchel mbetet një nga trajnerët më të suksesshëm të dekadës së fundit, me Champions League të fituar me Chelsea dhe trofe të rëndësishëm në PSG dhe Bayern Munich.
5. Roberto Martinez (Portugali) — 4–4.5 milionë euro
Martinez drejton Portugalinë pas eksperiencës me Belgjikën dhe Ligën Premier, ku fitoi FA Cup me Wigan Athletic dhe ndërtoi reputacionin e tij si trajner taktik.
6. Fabio Cannavaro (Uzbekistan) — 4–4.5 milionë euro
Ish-kapiteni i Italisë dhe fituesi i Topit të Artë 2006 tashmë drejton Uzbekistanin, duke sjellë eksperiencë nga futbolli kinez dhe ndërkombëtar.
7. Didier Deschamps (Francë) — 3.8 milionë euro
Deschamps mbetet një nga trajnerët më të suksesshëm në nivel kombëtaresh, me Kupën e Botës 2018 dhe Ligën e Kombeve 2021 në CV-në e tij.
8. Marcelo Bielsa (Uruguai) — 3.5 milionë euro
Bielsa njihet për stilin e tij ofensiv dhe ndikimin e madh në futbollin modern, me suksese si Ligën e Kampionëve me Leeds dhe medalje olimpike me Argjentinën.
9. Ronald Koeman (Holandë) — 3 milionë euro
Koeman ka përvojë të gjatë në futbollin evropian, duke drejtuar klube si Barcelona, Everton dhe Southampton, si dhe kombëtaren holandeze.
10. Lionel Scaloni (Argjentinë) — 2.6 milionë euro
Scaloni është një rast unik, pasi ka fituar Kupën e Botës 2022 dhe dy Copa America me Argjentinën, megjithëse pa një karrierë të gjatë si trajner klubi.
Lista e trajnerëve më të paguar në Botërorin 2026 tregon qartë dominimin e Evropës në futbollin modern, si në aspektin financiar ashtu edhe në nivelin e eksperiencës.
Megjithatë, prania e Amerikës së Jugut dhe projekteve të reja si SHBA-ja dhe Uzbekistani e bën këtë edicion edhe më interesant nga këndvështrimi strategjik. /Telegrafi/