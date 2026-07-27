FIFA ka shpallur zyrtarisht golin e reprezentuesit të Kepit të Gjelbër, Sidny Lopes Cabral, si golin më të bukur të Kupës së Botës 2026.

Me këtë vlerësim, mbrojtësi i majtë bëhet futbollisti i parë nga një përfaqësuese afrikane që fiton këtë çmim prestigjioz në historinë e Kampionateve Botërore.

Cabral e fitoi çmimin falë një supergoli të realizuar në ndeshjen e fazës së 1/8 së finales ndaj Argjentinës. Në vazhdime, ai kaloi me mjeshtëri Alexis Mac Allisterin me një driblim të shkëlqyer, përpara se të lëshonte një goditje të saktë nga skaji i zonës, duke mposhtur portierin Emiliano Martínez.


Megjithëse Kepi i Gjelbër u eliminua në fund pas një autogoli të pafat në minutat e fundit të kohës shtesë, paraqitja e tij historike deri në mesin e 16 skuadrave më të mira të botës, në debutimin e parë në Kupën e Botës, do të mbetet një nga surprizat më të mëdha të turneut.

Tashmë, goli spektakolar i Sidny Lopes Cabral ka marrë edhe vlerësimin më të lartë individual nga FIFA, duke hyrë përgjithmonë në historinë e Kampionateve Botërore si goli më i bukur i edicionit 2026. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app