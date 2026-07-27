FIFA zgjodhi golin më të mirë të Kupës së Botës, mjeshtëria që kënaqi botën e futbollit
FIFA ka shpallur zyrtarisht golin e reprezentuesit të Kepit të Gjelbër, Sidny Lopes Cabral, si golin më të bukur të Kupës së Botës 2026.
Me këtë vlerësim, mbrojtësi i majtë bëhet futbollisti i parë nga një përfaqësuese afrikane që fiton këtë çmim prestigjioz në historinë e Kampionateve Botërore.
Cabral e fitoi çmimin falë një supergoli të realizuar në ndeshjen e fazës së 1/8 së finales ndaj Argjentinës. Në vazhdime, ai kaloi me mjeshtëri Alexis Mac Allisterin me një driblim të shkëlqyer, përpara se të lëshonte një goditje të saktë nga skaji i zonës, duke mposhtur portierin Emiliano Martínez.
The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Megjithëse Kepi i Gjelbër u eliminua në fund pas një autogoli të pafat në minutat e fundit të kohës shtesë, paraqitja e tij historike deri në mesin e 16 skuadrave më të mira të botës, në debutimin e parë në Kupën e Botës, do të mbetet një nga surprizat më të mëdha të turneut.
Tashmë, goli spektakolar i Sidny Lopes Cabral ka marrë edhe vlerësimin më të lartë individual nga FIFA, duke hyrë përgjithmonë në historinë e Kampionateve Botërore si goli më i bukur i edicionit 2026. /Telegrafi/