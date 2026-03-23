Raketa të lëshuara nga Iraku drejt bazës amerikane në Siri
Të paktën shtatë raketa u lëshuan nga qyteti irakian Rabi'a drejt një baze ushtarake amerikane në verilindje të Sirisë sot, thanë dy burime irakiane të sigurisë për Reuters.
Kjo shënon sulmin e parë të këtij lloji që nga fillimi i fushatës ushtarake amerikano-izraelite kundër Iranit, transmeton Telegrafi.
Një platformë lëshimi raketash, e montuar sipër një kamioni të djegur, u sekuestrua në lagjen Rabi'a, në perëndim të Mosulit.
Besohet se lëshuesi është përdorur për të hedhur shtatë raketat drejt bazës Rmeilan në Siri, thanë burimet.
Ushtria siriane tha se një nga bazat e saj ushtarake në qytetin verilindor të Hasakës u sulmua me raketa, pa iu referuar bazës amerikane ose strehimit të trupave amerikane.
Ushtria tha në një deklaratë se u bë kontakt dhe koordinim me palën irakiane lidhur me incidentin, duke shtuar se ushtria irakiane kishte filluar një operacion spastrimi dhe kërkimi për autorët e sulmit. /Telegrafi/