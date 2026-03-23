Të paktën shtatë raketa u lëshuan nga qyteti irakian Rabi'a drejt një baze ushtarake amerikane në verilindje të Sirisë sot, thanë dy burime irakiane të sigurisë për Reuters.

Kjo shënon sulmin e parë të këtij lloji që nga fillimi i fushatës ushtarake amerikano-izraelite kundër Iranit, transmeton Telegrafi.

Një platformë lëshimi raketash, e montuar sipër një kamioni të djegur, u sekuestrua në lagjen Rabi'a, në perëndim të Mosulit.

Besohet se lëshuesi është përdorur për të hedhur shtatë raketat drejt bazës Rmeilan në Siri, thanë burimet.

Këshilltari i udhëheqësit suprem thotë se lufta do të vazhdojë derisa Irani të kompensohet

Ushtria siriane tha se një nga bazat e saj ushtarake në qytetin verilindor të Hasakës u sulmua me raketa, pa iu referuar bazës amerikane ose strehimit të trupave amerikane.

Ushtria tha në një deklaratë se u bë kontakt dhe koordinim me palën irakiane lidhur me incidentin, duke shtuar se ushtria irakiane kishte filluar një operacion spastrimi dhe kërkimi për autorët e sulmit. /Telegrafi/

