Këshilltari i udhëheqësit suprem thotë se lufta do të vazhdojë derisa Irani të kompensohet
Mohsen Rezaei, këshilltari i lartë ushtarak i udhëheqësit suprem iranian Mojtaba Khamenei, tha se lufta do të vazhdojë derisa Irani të marrë kompensim të plotë për dëmet që ka pësuar.
Në një fjalim televiziv të transmetuar të hënën, Rezaei u zotua gjithashtu se Irani do të vazhdojë të luftojë derisa "të hiqen të gjitha sanksionet ekonomike dhe të merren garanci ndërkombëtare ligjërisht të detyrueshme për të parandaluar ndërhyrjen e SHBA-së në Iran".
"Ne shohim që forcat tona të armatosura po kryejnë operacione dhe aktivitete me forcë. Projekti ynë i lidershipit, me zgjedhjen e një udhëheqësi të ri, ka kaluar vendosmërisht nën menaxhimin e tij", tha Rezaei, transmeton Telegrafi.
Këshilltari pretendoi se "lufta kishte mbaruar në mënyrë efektive" më shumë se një javë më parë dhe se "Shtetet e Bashkuara ishin gati të ndalonin dhe të ndiqnin një armëpushim".
Por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu "shtypi për të vazhduar", tha ai.
Rezaei pretendoi se pas ditës 15, "SHBA-të e kuptuan qartë se nuk kishte rrugë drejt fitores në këtë luftë".
Kryetari i Parlamentit, Mohammad Bagher Ghalibaf, tha në një postim në X më herët të hënën se iranianët po kërkojnë "ndëshkim të plotë dhe të penduar" të "agresorëve". /Telegrafi/