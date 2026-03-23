Ambasada e SHBA-së në Oman lëshon paralajmërim për strehim
Ambasada e SHBA-së në Muscat, Oman, ka lëshuar një paralajmërim për strehim në vend për të gjithë vendin për shkak të "aktivitetit të vazhdueshëm", pa dhënë detaje.
Në alarmin e sigurisë, ambasada u bëri thirrje njerëzve në Oman të gjejnë një vend të sigurt në banesën e tyre ose në një ndërtesë tjetër dhe "të kenë një furnizim me ushqim, ujë, ilaçe dhe artikuj të tjerë thelbësorë".
"Në rast sulmi, qëndroni larg çdo rrënoje dhe monitoroni mediat për udhëzime zyrtare", tha ajo, transmeton Telegrafi.
Ditë pasi filloi lufta SHBA-Izrael me Iranin, Departamenti i Shtetit i SHBA-së urdhëroi punonjësit e qeverisë amerikane jo-emergjente dhe anëtarët e familjeve të tyre të largoheshin nga Omani, thuhet në alarm.
Në anën tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka bërë të ditur se iranianët janë të gatshëm për zgjidhje dhe se janë duke zhvilluar bisedimet të dyja palët. /Telegrafi/