Pakistani “i gatshëm të ndërmjetësojë bisedimet” midis Iranit dhe SHBA-së
Islamabadi është “tashmë i gatshëm të presë bisedime” që përfshijnë Iranin dhe Shtetet e Bashkuara, tha për CNN një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme pakistaneze, disa orë pasi Teherani hodhi poshtë pretendimet se SHBA-të dhe Irani hapën një kanal diplomatik fundjavën e kaluar.
“Nëse të dyja palët bien dakord, Pakistani është gjithmonë i gatshëm të presë bisedime”, tha të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Hussain Andrabi, transmeton Telegrafi.
Zyrtarë të lartë iranianë dhe amerikanë kanë lëshuar deklarata kontradiktore në lidhje me bisedimet midis dy vendeve ditët e fundit, ndërsa sulmi amerikano-izraelit ndaj Iranit hyri në javën e katërt.
Ministria e Jashtme e Iranit tha se nuk kishte “asnjë dialog” midis Teheranit dhe Uashingtonit, raportoi të hënën media e mbështetur nga shteti.
E presidenti i SHBA-së Donald Trump i tha CNN se bisedimet midis dy kombeve këtë fundjavë çuan në një marrëveshje 15-pikëshe.
Deri më tani, Teherani dhe Uashingtoni kanë komunikuar kryesisht përmes zyrtarëve nga disa vende të tjera, përfshirë Turqinë dhe Egjiptin, në një përpjekje për të ulur dhunën rajonale, thanë burimet të hënën. /Telegrafi/