Irani thotë se nuk do të minojë Gjirin Persik, paralajmëron fuqitë e huaja të mos ndërhyjnë
Zëdhënësi ushtarak i Iranit tha se Irani ka kontroll "të plotë" mbi rajonin e Gjirit Persik, Ngushticën e Hormuzit dhe ujërat pranë Omanit, duke argumentuar se Teherani nuk ka nevojë të vendosë mina në Gjirin për të pohuar pozicionin e tij.
"Republika Islamike e Iranit ka kontroll të plotë dhe të fuqishëm mbi rajonin e Gjirit Persik, ujërat territoriale të Omanit dhe Ngushticën e Hormuzit", tha zëdhënësi në komentet e transmetuara nga mediat iraniane, transmeton Telegrafi.
"Prandaj, për shkak të dominimit dhe fuqisë së mjaftueshme, nuk do të ketë nevojë për vendosjen e minave në Gjirin Persik dhe ne do të përdorim çdo mjet të mundshëm për të siguruar sigurinë sipas nevojës", shtoi zëdhënësi.
Zyrtari tha se forcat e armatosura të Iranit janë të afta të sigurojnë sigurinë në Gjirin Persik dhe paralajmëroi se vendet jashtë rajonit "nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në këtë zonë".
Më herët këtë muaj, CNN raportoi se dy persona të njohur me inteligjencën amerikane thanë se Irani kishte filluar të vendoste mina në Ngushticën e Hormuzit, një pikë kyçe globale e energjisë përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës bruto në botë. /Telegrafi/