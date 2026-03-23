Izraeli thotë se ka goditur selinë e Gardës Revolucionare iraniane dhe infrastrukturë tjetër ushtarake në Teheran
Ushtria izraelite ka thënë se sot ka goditur një nga selitë kryesore të Gardës Revolucionare Islamike, së bashku me disa ndërtesa të tjera ushtarake në kryeqytetin Teheran.
Forcat Ajrore Izraelite kryen "një valë të gjerë sulmesh në infrastrukturën e regjimit iranian", thanë në një deklaratë Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Më herët sot, agjencia e lajmeve Fars e Iranit tha se disa vende në të gjithë Teheranin ishin në shënjestër të sulmeve izraelite, transmeton Telegrafi.
Ndërkohë, Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Iraniane tha se po "kërkonte nën rrënojat e një ndërtese banimi në Teheran për të gjetur një fëmijë".
IDF tha se selia e organizatës iraniane të sigurisë dhe "vendet kryesore të prodhimit të armëve" ishin midis objekteve të synuara, si dhe "vende të tjera prodhimi dhe objekte kërkimore që lidhen me elektronikën, raketat balistike dhe kokat bërthamore".
Në një deklaratë të veçantë në lidhje me selinë e IRGC-së që tha se e goditi, IDF tha se objekti u përdor nga ushtria iraniane "për të sinkronizuar aktivitetet e njësisë dhe për të kryer vlerësime të situatës", si dhe për të drejtuar forcën paramilitare Basij.
“Sulmi ndaj selisë është pjesë e fazës aktuale operative që synon degradimin e mëtejshëm të sistemeve kryesore të regjimit terrorist iranian dhe aftësive të sigurisë”, tha IDF, duke shtuar se “janë ndërmarrë hapa për të zbutur dëmin ndaj civilëve, duke përfshirë përdorimin e municioneve të sakta, mbikëqyrjen ajrore dhe inteligjencën shtesë”. /Telegrafi/