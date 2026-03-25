Ushtria izraelite: 700 anëtarë të Hezbollahut janë vrarë në Liban
Të paktën 700 operativë të Hezbollahit janë vrarë deri më tani në Liban gjatë konfliktit të fundit me Izraelin, njoftuan Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF).
Mes të vrarëve janë edhe “qindra” anëtarë të forcës elitë Radwan, njësia më e specializuar e grupit militant, sipas informacionit të transmetuar nga The Times of Israel.
Ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, konfirmoi dje planet për të vendosur ushtrinë izraelite në pjesë të jugut të Libanit deri te lumi Litani. Ky lëvizje ka për qëllim krijimin e një “barrikade mbrojtëse” për të frenuar aktivitetin e grupit militant të mbështetur nga Irani dhe për të siguruar mbrojtjen e zonave kufitare izraelite, shkruan skynews.
Sipas ministrisë së shëndetësisë së Libanit, numri total i të vrarëve në vend që nga fillimi i sulmeve izraelite më 2 mars ka arritur të paktën 1072, duke përfshirë civilë dhe militantë.
Situata në terren mbetet e tensionuar, ndërsa qytetarët libanezë përballen me pasojat humanitare të konfliktit, përfshirë shkatërrimin e infrastrukturës dhe mungesën e shërbimeve bazë.
Analistët e sigurisë paralajmërojnë se përfshirja e forcave izraelite në jug të Libanit mund të rrisë tensionet rajonale dhe të krijojë një cikël të ri konfrontimesh me Hezbollahun dhe aktorë të tjerë të mbështetur nga Irani.
Për më tepër, kjo situatë rrezikon të ketë ndikime direkte edhe në stabilitetin politik dhe ekonomik të Libanit, që tashmë po përballet me krizë të thellë. /Telegrafi/