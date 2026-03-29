Forcat iraniane "po presin" pushtimin tokësor të SHBA-së, thotë kryetari i parlamentit
Kryetari i parlamentit të Iranit tha se forcat e vendit "po presin" trupat amerikane, ndërsa akuzoi SHBA-në për "planifikim të fshehtë të një pushtimi tokësor", ndërsa foli për negociata.
Në komentet e bëra në ditën e 30-të të luftës SHBA-Izrael me Iranin, Mohammad Bagher Ghalibaf, i cili është shfaqur si një nga zërat më të shquar brenda vendit, tha se duke ofruar bisedime, Shtetet e Bashkuara shpresonin të arrinin përmes negociatave atë që "kishin dështuar ta arrinin" përmes luftës.
“Armiku dërgon publikisht mesazhe negociatash, ndërsa fshehurazi planifikon një pushtim tokësor - pa e ditur se burrat tanë po presin që trupat amerikane të hyjnë në terren, të gatshëm të shkaktojnë shkatërrim mbi ta dhe të ndëshkojnë përgjithmonë aleatët e tyre rajonalë", tha Ghalibaf.
"Shtetet e Bashkuara flasin për aspiratat e tyre, duke paraqitur atë që nuk arritën në luftë si një listë me 15 pika për t'u ndjekur përmes diplomacisë", shtoi ai.
Në një mesazh sfide, Ghalibaf tha: "Për sa kohë që amerikanët kërkojnë dorëzimin e Iranit, përgjigjja mbetet e qartë: 'Larg qoftë nga ne të pranojmë poshtërimin'".
Deklaratat e tij vijnë pasi Pakistani po pret sot diskutime midis ministrave të jashtëm të Turqisë, Egjiptit dhe Arabisë Saudite me qëllim qetësimin e luftës.
Ndërkohë, USS Tripoli - që mbante 3,500 anëtarë të shërbimit amerikan - ka mbërritur në Lindjen e Mesme, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së, ndërsa Pentagoni “peshon” hapat e tij të ardhshëm. /Telegrafi/