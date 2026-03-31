Trump është i gatshëm t'i japë fund luftës 'pa rihapur Ngushticën e Hormuzit'
Donald Trump u ka thënë ndihmësve se do të ishte i gatshëm t'i jepte fund fushatës ushtarake amerikane kundër Iranit edhe nëse Ngushtica e Hormuzit mbetet kryesisht e mbyllur, sipas Wall Street Journal.
Duke cituar zyrtarë të administratës, raporti pretendon se Trump ka vendosur që SHBA-të duhet të arrijnë qëllimet e tyre kryesore për të zvogëluar marinën e Iranit dhe stoqet e saj të raketave dhe të qetësojnë armiqësitë aktuale, duke ushtruar presion mbi Teheranin për të rifilluar rrjedhën e lirë të tregtisë përmes rrugës kryesore ujore.
Mbyllja e saj efektive ka goditur ekonomitë në të gjithë botën dhe ka rritur koston e naftës, gjë që në fund të fundit shkakton rritjen e çmimit të ushqimit, transmeton Telegrafi.
Nëse kjo dështon, shtoi raporti, Uashingtoni do t'u bëjë presion aleatëve në Evropë dhe Gjirin që të marrin drejtimin për rihapjen e ngushticës.
Ai gjithashtu pretendoi se Trump dhe ndihmësit e tij "vlerësuan se një mision për të hapur pikën e mbytjes do ta shtynte konfliktin përtej afatit kohor të tij prej katër deri në gjashtë javësh".
Ky raport u botua ndërsa Trump pretendon publikisht më shumë përparim në bisedimet me Iranin - ndërsa kërcënon gjithashtu të bombardojë termocentralet dhe të përshkallëzojë sulmet.
Në platformën e tij Truth Social, ai tha se SHBA-të po bisedonin me një "regjim të ri dhe të arsyeshëm" dhe negociatat për t'i dhënë fund luftës në Iran kishin bërë "përparim të madh".
Ai sugjeroi që një marrëveshje "ndoshta" do të arrihej së shpejti.
Duhet theksuar se Trump nuk zbuloi se kush mund të përbënte këtë "regjim të ri" dhe ekspertët pajtohen gjerësisht se udhëheqja ekzistuese e Iranit mbetet në krye, pavarësisht vrasjes së udhëheqësit suprem, Ali Khamenei, më 28 shkurt. Ai u zëvendësua nga djali i tij, Mojtaba Khamenei.
Dhe pavarësisht pretendimeve të tij për përparim, Trump përsëriti kërcënimet se "nëse për ndonjë arsye një marrëveshje nuk arrihet së shpejti", SHBA-të do të sulmojnë termocentralet e Iranit. /Telegrafi/