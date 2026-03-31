SHBA-të thonë se Trump është “i interesuar” t’u kërkojë vendeve arabe të paguajnë për luftën kundër Iranit
Shtëpia e Bardhë ka sugjeruar që presidenti i SHBA-së, Donald Trump do t’u kërkojë vendeve arabe të mbulojnë koston e luftës së Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, e cila vlerësohet të jetë në dhjetëra miliarda dollarë.
Zëdhënësja e Trump, Karoline Leavitt, u pyet të hënën nëse shtetet arabe duhet të paguajnë për luftën, si kur aleatët e SHBA-së ndihmuan në financimin e ndërhyrjes së Uashingtonit gjatë Luftës së Gjirit në vitin 1990, transmeton Telegrafi.
“Mendoj se është diçka për të cilën presidenti do të ishte mjaft i interesuar t’i thërriste ata ta bënin”, u tha Leavitt gazetarëve.
“Nuk do ta paraprij për këtë, por sigurisht që është një ide që e di se ai e ka dhe diçka për të cilën mendoj se do të dëgjoni më shumë prej tij”, shtoi ajo.
SHBA-të udhëhoqën një koalicion global prej dhjetëra vendesh gjatë Luftës së Gjirit për të penguar pushtimin e Kuvajtit nga Iraku me kërkesë të vendit dhe disa prej fqinjëve të tij arabë.
Nga ana tjetër, shtetet në rajon dhe anëtarët e koalicionit, përfshirë Gjermaninë dhe Japoninë, mblodhën 54 miliardë dollarë (ekuivalenti i 134 miliardë dollarëve sot) për të ndihmuar në pagesën e përfshirjes së SHBA-së.
Megjithatë, këtë herë, SHBA-të dhe Izraeli hynë në luftë me Iranin në mënyrë të njëanshme pa përfshirë aleatët dhe vendet e tyre rajonale.
Më parë këtë muaj, Sean Hannity, një komentator i krahut të djathtë pranë Trump, tha se çdo marrëveshje armëpushimi duhet të përfshijë detyrimin e Iranit për të paguar koston e luftës, e cila ka vrarë gati 2,000 iranianë.
"Ata duhet të bien dakord t'i paguajnë Amerikës me naftë të gjithë koston e këtij operacioni ushtarak", tha Hannity.
Megjithatë, Irani ka vendosur kompensimin e SHBA-së për dëmet e luftës si një nga kushtet e tij.
Irani është hakmarrë kundër sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit me sulme me raketa dhe dronë në të gjithë Lindjen e Mesme.
Zyrtarët iranianë kanë thënë se po synojnë asetet e SHBA-së në rajon, por Teherani ka nisur sulme kundër vendeve civile, duke përfshirë hotele, aeroporte dhe infrastrukturë energjetike, në disa vende të Gjirit.
Mediat amerikane raportuan më parë këtë muaj se zyrtarët u thanë anëtarëve të Kongresit Amerikan në një seancë të klasifikuar dëgjimore, se gjashtë ditët e para të luftës kushtuan 11.3 miliardë dollarë.
Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare vlerësoi se numri u rrit në 16.5 miliardë dollarë deri në ditën e 12-të të konfliktit. Fatura ka të ngjarë të jetë shumë më e lartë tani që lufta hyn në ditën e saj të 31-të.
Shtëpia e Bardhë po kërkon të paktën 200 miliardë dollarë në shpenzime shtesë ushtarake nga Kongresi për të ndihmuar në financimin e fushatës ushtarake në Iran dhe për të rimbushur rezervat e municioneve të Pentagonit.
Përtej çmimit të menjëhershëm për ushtrinë amerikane, lufta - e cila pa Iranin të mbyllte Ngushticën e Hormuzit - ka rritur çmimet globale të energjisë.
Çmimi mesatar i një galoni (3.8 litra) benzinë në SHBA tani është 3.99 dollarë, sipas një monitoruesi të Shoqatës Amerikane të Automobilave (AAA), më shumë se 1 dollar më i lartë se para fillimit të luftës.
Të hënën, Leavitt përsëriti pohimin e administratës Trump se rritja e çmimeve të energjisë do të tejkalohet nga përfitimet e dobësimit të Iranit.
“Mesazhi i përgjithshëm, siç e kemi deklaruar vazhdimisht: Këto janë veprime afatshkurtra dhe luhatje afatshkurtra të çmimeve për përfitimin afatgjatë të përfundimit të kërcënimit që Irani paraqet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, trupat tona dhe aleatët tanë në rajon”, u tha ajo gazetarëve.
Irani argumenton se u sulmua fillimisht në mes të bisedimeve diplomatike dhe nuk përbënte kërcënim për SHBA-në apo rajonin. /Telegrafi/