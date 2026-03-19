F-35 amerikan i dëmtuar nga zjarri i dyshuar iranian bën ulje emergjente
Një aeroplan luftarak amerikan F-35 bëri një ulje emergjente në bazën ajrore amerikane në Lindjen e Mesme, pasi u godit nga ajo që besohet të jetë zjarr iranian, sipas dy burimeve të njohura me çështjen, shkruan CNN.
Kapiteni Tim Hawkins, zëdhënës i Komandës Qendrore të SHBA-së, tha se avioni i padukshëm i gjeneratës së pestë po "fluturonte një mision luftarak mbi Iranin" kur u detyrua të bënte një ulje emergjente.
Hawkins tha se aeroplani u ul në mënyrë të sigurt dhe incidenti është nën hetim, transmeton Telegrafi.
"Aeroplani u ul në mënyrë të sigurt dhe piloti është në gjendje të qëndrueshme. Ky incident është nën hetim", shtoi Hawkins.
Kjo do të ishte hera e parë që Irani ka goditur një aeroplan amerikan në luftën që filloi në fund të shkurtit. Si SHBA-ja ashtu edhe Izraeli po fluturojnë me F-35 në konflikt; aeroplani kushton mbi 100 milionë dollarë.
Ulja emergjente vjen ndërsa zyrtarë të lartë amerikanë vazhdojnë të pretendojnë sukses të gjerë në fushatën e tyre kundër Iranit.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth tha të enjten në mëngjes se SHBA-ja po "fiton me vendosmëri" dhe se mbrojtja ajrore e Iranit është "rrafshuar". /Telegrafi/