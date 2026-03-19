Britania dhe pesë vende tjera do të sigurojnë kalimin e sigurt të anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Mbretëria e Bashkuar ka deklaruar se është e gatshme të ndihmojë në sigurimin e kalimit të sigurt të anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në një deklaratë të përbashkët me udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Holandës dhe Japonisë, Mbretëria e Bashkuar tha se do të punojë për të stabilizuar tregjet e energjisë.
Më poshtë gjeni deklaratën e plotë:
Ne dënojmë me fjalët më të ashpra sulmet e fundit nga Irani ndaj anijeve tregtare të paarmatosura në Gjirin Persik, sulmet ndaj infrastrukturës civile, duke përfshirë instalimet e naftës dhe gazit, dhe mbylljen de facto të Ngushticës së Hormuzit nga forcat iraniane.
Shprehim shqetësimin tonë të thellë për përshkallëzimin e konfliktit.
Ne i bëjmë thirrje Iranit që të ndërpresë menjëherë kërcënimet, vendosjen e minave, sulmet me dronë dhe raketa, si dhe përpjekjet e tjera për të bllokuar Ngushticën për anijet tregtare, si dhe të zbatojë Rezolutën 2817 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Liria e lundrimit është një parim themelor i së drejtës ndërkombëtare, përfshirë edhe Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtën e Detit.
Efektet e veprimeve të Iranit do të ndihen nga njerëzit në të gjitha pjesët e botës, veçanërisht nga më të prekshmit.
Pasi dha dorëheqje, bashkëpunëtori i Trumpit: Izraeli kontrollon gjithçka, Irani nuk ishte afër krijimit të armës bërthamore
Në përputhje me Rezolutën 2817 të KS të OKB-së, ne theksojmë se një ndërhyrje e tillë në transportin ndërkombëtar detar dhe ndërprerja e zinxhirëve globalë të furnizimit me energji përbëjnë një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në këtë drejtim, ne bëjmë thirrje për një moratorium të menjëhershëm gjithëpërfshirës për sulmet ndaj infrastrukturës civile, duke përfshirë instalimet e naftës dhe gazit.
Ne shprehim gatishmërinë tonë për të kontribuar në përpjekjet e duhura për të siguruar kalim të sigurt nëpër Ngushticë.
Ne mirëpresim angazhimin e kombeve që janë të angazhuara në planifikimin përgatitor.
Ne mirëpresim edhe vendimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për të autorizuar një lëshim të koordinuar të rezervave strategjike të naftës.
Ne do të ndërmarrim hapa të tjerë për të stabilizuar tregjet e energjisë, duke përfshirë bashkëpunimin me disa vende prodhuese për të rritur prodhimin.
Ne gjithashtu do të punojmë për të ofruar mbështetje për vendet më të prekura. Siguria detare dhe liria e lundrimit u sjellin dobi të gjitha vendeve.
U bëjmë thirrje të gjitha shteteve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe të mbështesin parimet themelore të prosperitetit dhe sigurisë ndërkombëtare. /Telegrafi/