Shpërthim vret dhjetëra persona në një fshat të kontrolluar nga rebelët në Myanmar
Një shpërthim ka vrarë të paktën 55 persona dhe ka plagosur dhjetëra të tjerë në një fshat në një rajon të Myanmarit, i njohur më parë si Burma, nën kontrollin e kryengritësve, i është thënë BBC-së.
Një burim i njohur me situatën në terren në Kaung Tat, një fshat në Namkham Township në shtetin Shan, pranë kufirit kinez, tha se 25 gra dhe 30 burra kishin vdekur. Raportime të tjera dhanë shifra paksa të ndryshme të viktimave.
Ekipet e shpëtimit po kërkonin dhe po nxirrnin njerëz të bllokuar nën rrënoja, shtoi burimi, transmeton Telegrafi.
Ushtria Çlirimtare Kombëtare Ta'ang (TNLA), e cila kontrollon zonën dhe e cila është përfshirë në luftime të ashpra me juntën ushtarake të Myanmarit, tha se eksplozivët e përdorur në miniera dhe gurore kishin shpërthyer.
Banorët përshkruan skena shkatërrimi dhe konfuzioni pas shpërthimit. Dikush shkroi në mediat sociale se shumë njerëz fillimisht kishin besuar se shpërthimi ishte shkaktuar nga një sulm ajror.
Fëmijë ishin midis të vdekurve dhe qindra shtëpi ishin dëmtuar, duke prekur pothuajse një lagje të tërë, sipas postimit.
"Me fat të pastër, telefoni im më shpëtoi jetën", shkroi banorja.
"Isha ulur në dhomën time të gjumit duke ngrënë makarona dhe duke parë telefonin tim. Nëse do të kisha ngrënë në kuzhinë, ndoshta nuk do të isha gjallë sot", shtoi ajo.
Banorja, e cila tha se kishte pësuar një dëmtim të lehtë në këmbë dhe shtëpia e saj ishte shkatërruar, përshkroi skena paniku dhe pikëllimi pas shpërthimit.
"Njerëzit qanin, duke thirrur prindërit e tyre. Ndjehej sikur botës i kishte ardhur fundi", shkroi ajo.
Ajo vuri në dyshim pse një strukturë që përmbante eksplozivë ishte lejuar të vepronte pranë zonave të banuara, duke thënë se familjet e të vrarëve nuk do të ishin të kënaqura nëse autoritetet nuk jepnin një shpjegim të plotë. /Telegrafi/