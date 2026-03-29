“Mos i flisni këtij regjimi”, i kërkon princi i kurorës në mërgim Trumpit
Princi i kurorës në mërgim i Iranit ka paralajmëruar kundër negociatave me regjimin në Teheran - dhe tha se do të bëjë thirrje për më shumë protesta në rrugët atje.
Duke folur në Konferencën e Veprimit Politik Konservator në Teksas - një takim vjetor i aktivistëve dhe ligjvënësve republikanë - Reza Pahlavi u prit me duartrokitje ndërsa doli në skenë.
Duke cituar komentet e Donald Trump në fillim të këtij muaji se ai po vazhdon me sulmet ndaj Iranit sepse nuk dëshiron të përballet me kërcënime sigurie nga vendi "çdo dy vjet", Pahlavi paralajmëroi se bisedimet me regjimin do të nënkuptojnë pikërisht këtë.
"E vetmja gjë për të cilën mund të mbështetemi te mbetjet e këtij regjimi është të blejnë kohë, të mashtrojnë dhe të vjedhin. Ata kurrë nuk do të jenë partnerë të ndershëm ose të vërtetë për paqen", tha ai, transmeton Telegrafi.
Ai tha se Teherani do të "blejë kohë, do të pretendojë të negociojë dhe pastaj do të kthehet te mënyrat e tij të vjetra xhihadiste për të kërcënuar Amerikën, sigurinë dhe interesat e saj".
Ai mori duartrokitje të forta kur i kërkoi turmës të imagjinonte Iranin duke kaluar nga thirrjet "Vdekje Amerikës" në "Zoti e bekoftë Amerikën".
Në disa momente, iraniano-amerikanët në audiencë brohoritën "Rroftë mbreti" gjatë fjalimit të tij.
Pahlavi, i cili bëri thirrje për protesta të qëndrueshme mbarëkombëtare në Iran në janar, tha se "kur të vijë momenti i duhur" ai do t'u "bëjë thirrje atyre të ngrihen përsëri".
Ndërsa Pahlavi e portretizon veten si opsioni më i qëndrueshëm për të udhëhequr një qeveri të re, Trump ka shprehur vazhdimisht skepticizëm, duke sugjeruar se dikush nga brenda Iranit mund të jetë më i mirë. /Telegrafi/