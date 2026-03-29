Dyqaneve dhe restoranteve në Egjipt u është thënë të mbyllen herët, ndërsa kriza energjetike thellohet
Dyqanet, restorantet dhe kafenetë në Egjipt janë njoftuar të mbyllen herët, si pjesë e një sërë masash të përkohshme për të luftuar çmimet e larta të energjisë të shkaktuara nga lufta me Iranin.
Dyqanet me pakicë dhe restorantet do të duhet të mbyllen deri në orën 21:00 çdo natë për muajin e ardhshëm, duke filluar nga e shtuna, transmeton Telegrafi.
"Masat e jashtëzakonshme" të futura nga qeveria egjiptiane përfshijnë gjithashtu zbehjen e dritave të rrugëve dhe reklamave në rrugë, si dhe kthimin në punë në shtëpi për një ditë në javë në prill për shumë njerëz.
Egjipti është prekur veçanërisht nga konflikti në Lindjen e Mesme dhe bllokada efektive e Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyçe transporti për naftë dhe gaz natyror të lëngshëm.
Çmimet globale të naftës janë rritur ndjeshëm që kur furnizimi nëpërmjet rrugës ujore u ndal pothuajse plotësisht, me frikë se mund të ketë një efekt të dëmshëm në çmimin e ushqimit, ilaçeve dhe mallrave të tjera nëse nuk zgjidhet çështja.
Edhe pse Egjipti nuk është i përfshirë në luftë, varësia e tij nga karburanti i importuar e ka bërë atë të prekshëm ndaj goditjeve të furnizimit.
Kryeministri i Egjiptit, Mostafa Madbouly, tha të shtunën se vetëm fatura e benzinës ishte më shumë se dyfishuar nga janari në 2.5 miliardë dollarë në mars.
Hotelet dhe atraksionet turistike do të përjashtohen nga masat e kursimit të energjisë, tha qeveria. Turizmi vlerësohet të përbëjë rreth një të dhjetën e ekonomisë së Egjiptit.
Megjithatë, disa hotele në Kajro, përfshirë Mariott dhe Cosmopolitan, i thanë transmetuesit RFI se kishin siguruar gjeneratorë në rast ndërprerjesh të energjisë, dhe do t'i mbanin restorantet e tyre të hapura për mysafirët pavarësisht nga orari i mbylljes në vende të tjera.
Ndërsa shumicës së punonjësve do t'u thuhet të punojnë nga shtëpia për një ditë në javë, punonjësit thelbësorë - siç janë ata në spitale, shkolla dhe fabrika - do të përjashtohen.
Që kur Irani filloi të kërcënonte të godiste anijet që transportonin mallra përmes Ngushticës së Hormuzit, shumica e transportit ndërkombëtar të transportit përmes pikës së ngushtë të ngushticës ka pushuar. Zakonisht, rreth 20% e furnizimit botëror me naftë dhe gaz rrjedh përmes saj.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur vazhdimisht zhgënjimin e tij që kombet aleate nuk ishin të gatshme të ndihmonin në shoqërimin e anijeve përmes rrugës ujore.
Disa anije kanë kaluar nëpër ngushticë që nga fillimi i luftës, megjithëse disa prej tyre kishin lidhje me Iranin, Kinën ose Indinë.
Tajlanda tha të shtunën se kishte arritur një marrëveshje me Iranin, duke u dhënë anijeve të saj të naftës kalim të sigurt.
Qeveria egjiptiane ka rritur tashmë çmimet e benzinës dhe koston e transportit publik për të kufizuar ndikimin e konfliktit në financat e saj publike.
Ajo gjithashtu do të ngadalësojë projektet e mëdha shtetërore që kërkojnë shumë energji dhe do të ulë pagesat e karburantit për automjetet qeveritare me gati një të tretën, raporton agjencia e lajmeve Reuters.
Ndërkohë, qeveria etiopiane të shtunën u tha kompanive shtetërore dhe institucioneve publike të linin në pushim stafin jo-thelbësor për të kursyer karburantin e përdorur për transport. /Telegrafi/