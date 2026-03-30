Mijëra parashutistë të ushtrisë amerikane mbërrijnë në Lindjen e Mesme, ndërsa përforcimet intensifikohen
Mijëra ushtarë nga Divizioni i 82-të Ajror i elitës së Ushtrisë Amerikane kanë filluar të mbërrijnë në Lindjen e Mesme, thanë dy zyrtarë amerikanë për Reuters të hënën, ndërsa presidenti Donald Trump po peshon hapat e tij të ardhshëm në luftën kundër Iranit.
Reuters raportoi për herë të parë më 18 mars se administrata e Trump po shqyrtonte vendosjen e mijëra trupave shtesë amerikane në Lindjen e Mesme, një veprim që do të zgjeronte opsionet për të përfshirë vendosjen e forcave brenda territorit iranian.
Parashutistët, me bazë në Fort Bragg, Karolina e Veriut, i shtohen mijëra marinarëve shtesë, forcave të Marinës dhe Operacioneve Speciale të dërguara në rajon. Gjatë fundjavës, rreth 2,500 marinarë mbërritën në Lindjen e Mesme.
Zyrtarët, duke folur në kushte anonimiteti, nuk thanë konkretisht se ku po vendoseshin ushtarët, por ky veprim pritej, transmeton Telegrafi.
Ushtarët shtesë të ushtrisë përfshijnë elementë të selisë së Divizionit të 82-të Ajror, disa mbështetje logjistike dhe të tjera, dhe një ekip luftimi të brigadës.
Nuk është marrë asnjë vendim për të dërguar trupa në Iran, por ato do të ndërtojnë kapacitete për operacione të mundshme në të ardhmen në rajon, tha një nga burimet.
Ushtarët mund të përdoren për disa qëllime në luftën e Iranit, duke përfshirë një përpjekje për të pushtuar ishullin Kharg, qendra për 90% të eksporteve të naftës së Iranit.
Më parë këtë muaj, Reuters raportoi se kishte pasur diskutime brenda administratës Trump rreth një operacioni për të marrë ishullin. Një veprim i tillë do të ishte shumë i rrezikshëm, pasi Irani mund të arrijë në ishull me raketa dhe dronë.
Reuters ka raportuar më parë se administrata ka diskutuar përdorimin e forcave tokësore brenda Iranit për të nxjerrë uranium të pasuruar shumë, megjithëse ky opsion mund të nënkuptojë trupa amerikane më thellë brenda Iranit për periudha potencialisht më të gjata kohore, duke u përpjekur të gërmojnë materiale që janë thellë nën tokë.
Diskutimet e brendshme të administratës Trump kanë përfshirë gjithashtu vendosjen e mundshme të trupave amerikane brenda Iranit, për të siguruar kalim të sigurt për cisternat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ndërsa ky mision do të kryhej kryesisht përmes forcave ajrore dhe detare, kjo mund të nënkuptojë edhe vendosjen e trupave amerikane në bregdetin e Iranit. /Telegrafi/