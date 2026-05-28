Hera e parë në histori të Bosnjës - Përfaqësuesi i Lartë mund të jetë amerikan, edhe atë nga inteligjenca
Bosnja dhe Hercegovina pritet të marrë një Përfaqësues të ri të Lartë pas takimit të Këshillit për Zbatimin e Paqes (PIC), i cili mbahet më 3 dhe 4 qershor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kësaj here po shkojnë në mbledhje me kandidatin e tyre.
Nëse kandidati amerikan zgjidhet, kjo do të ishte hera e parë në historinë e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë (OHR) që në krye të këtij institucioni do të ishte një person nga SHBA.
Rregulli i pashkruar deri tani ka qenë që këtë post ta mbajë një diplomat evropian, ndërsa zëvendësi i tij të vijë nga SHBA, shkruan klix.ba.
Aktualisht, përfaqësues i lartë është gjermani Christian Schmidt, ndërsa zëvendësi i tij është amerikan Louis Crishock.
Sipas informacioneve jozyrtare, kandidati amerikan është William Ruger, i cili aktualisht mban postin e zëvendësdrejtorit në agjencitë kombëtare të inteligjencës në administratën e presidentit amerikan, Donald Trump. Megjithatë, kandidatura e tij shihet si një “urë”.
Siç thuhet nga burime diplomatike, Ruger mund të jetë një kandidat i qëllimshëm për t’u paraqitur si opsion i papranueshëm për vendet evropiane në PIC, në mënyrë që kandidati tjetër – diplomati italian Antonio Zanardi Landi – të duket si zgjidhje kompromisi.
Këto burime shtojnë se Landi gjithashtu nuk është i pakundërshtueshëm, pasi disa vende evropiane kanë rezerva për lidhjet e tij të supozuara me Rusinë.
Megjithatë, ende nuk ka një pasqyrë të qartë se kush do ta pasojë Christian Schmidtin, i cili ka njoftuar dorëheqjen e tij.
Ajo që është e qartë, sipas raportimit, është se SHBA po tregon interes të madh për këtë proces dhe për rolin e ardhshëm të OHR-së në Bosnje dhe Hercegovinë.