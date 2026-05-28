“Bashkohuni”: Vjosa Osmani hap fushatën e LDK-së me thirrje për unitet kombëtar dhe rikthim te Rugovizmi
Me një fjalim të mbushur me simbolikë shtetformuese, emocione politike dhe thirrje për bashkim kombëtar, kandidatja presidenciale e LDK-së, Vjosa Osmani, hapi zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit, duke u pozicionuar si vazhduese të trashëgimisë politike të Ibrahim Rugovës dhe si alternativë ndaj politikës së përçarjes në Kosovë.
Para mijëra mbështetësve në Prishtinë dhe mijëra të tjerëve që e ndoqën në gjithë Kosovën dhe diasporë, Osmani e ndërtoi të gjithë fjalimin rreth një mesazhi të vetëm: “Bashkohuni”.
“Kjo nuk është thirrje për një parti. Është thirrje për Kosovën”, deklaroi ajo mes brohorimave të turmës.
Në një prej fjalimeve më të drejtpërdrejta politike të viteve të fundit, Osmani sulmoi ashpër kulturën e konfliktit dhe polarizimit që, sipas saj, ka lodhur qytetarët dhe ka izoluar vendin.
“Politika që nxit urrejtje, përçarje dhe frikë duhet t’i takojë së kaluarës”, tha ajo, duke paralajmëruar se zgjedhjet e 7 qershorit nuk janë vetëm garë mes partive, por “zgjedhje mes dy vizioneve për shtetin”.
Osmani e paraqiti Rugovizmin jo si nostalgji historike, por si projekt modern politik për të ardhmen e Kosovës.
“Rugovizmi nuk është relikt i së kaluarës. Është ideja më moderne që ka njohur politika shqiptare”, deklaroi ajo.
Në pjesën më të fortë të fjalimit, kandidatja e LDK-së e lidhi fatin strategjik të Kosovës me aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe integrimin euroatlantik, duke e cilësuar këtë orientim “përcaktim historik të Republikës”.
Ajo premtoi se Kosova, nën udhëheqjen e saj, do të jetë “shtet i institucioneve dhe jo shtet i një njeriu”.
Në sallë dominonin flamujt e Kosovës dhe të SHBA-së, ndërsa turma reagoi me ovacione sidomos kur Osmani foli për diasporën, të rinjtë dhe familjet që po përballen me emigrimin.
“Më shumë po ëndërrohet aeroporti sesa e ardhmja në Kosovë. Kjo duhet të ndryshojë”, tha ajo.
Fjalimi u mbyll me një apel emocional për qytetarët që të rikthehen te LDK-ja si “shtëpia politike e shtetformimit”.
“Më 7 qershor, bashkë fitojmë përsëri”, përfundoi Osmani.