Ushtria izraelite: Goditëm korvetën iraniane, anijet raketore e kantierin detar
Mbrëmë, Forcat Ajrore Izraelite goditën asetet e Marinës Iraniane në qytetin portual Bandar Anzali në Detin Kaspik, duke shkatërruar disa anije dhe infrastrukturë detare, sipas IDF, e cila publikoi pamje të sulmeve.
Sulmet kishin në shënjestër: Një korvetë, katër anije raketore, disa anije ndihmëse dhe roje, një qendër komande dhe një kantier detar.
Disa anije ishin të ankoruara në port, ndërsa të tjerat po operonin në det, transmeton Telegrafi.
IDF deklaroi se anijet raketore, megjithëse nuk përbënin një kërcënim të drejtpërdrejtë për Izraelin nga Deti Kaspik, u goditën për të degraduar aftësitë detare iraniane.
Këto anije posedojnë sisteme anti-ajrore që mund të rrezikojnë avionët izraelitë që operojnë mbi Iran, si dhe aftësitë e luftës anti-nëndetëse.
Planifikimi për operacionin filloi vetëm disa ditë më parë dhe nuk ishte pjesë e listës fillestare të objektivave për sulme në Iran.
Studiuesit e Inteligjencës Detare identifikuan anijet, duke bashkëpunuar me Inteligjencën Ushtarake dhe Forcën Ajrore Izraelite për të ekzekutuar sulmin.
Kjo shënon herën e parë që IDF ka kryer sulme në Iranin verior, duke përfshirë konfliktin aktual dhe raundet e mëparshme të armiqësive. /Telegrafi/
