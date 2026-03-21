Ish-ministri grek i Financave, Varoufakis: Greqia, satelit i Izraelit
Ish-ministri grek i Financave, Yanis Varoufakis, ka kritikuar ashpër qeverinë për angazhimin e saj ushtarak në Mesdhe, duke e përshkruar vendin si të “mjerë”.
Sipas Varoufakis, kryeministri grek dërgoi katër aeroplanë F-16 dhe një fregatë në Qipro, jo për të mbrojtur ishullin, por për të mbrojtur bazën britanike atje.
Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara po përdorin këtë territor për të kryer sulme në Gaza dhe Iran.
Ish-ministri kritikoi gjithashtu Evropën për “frikacakëri dhe ndjenja faji” lidhur me antisemitizmin, duke theksuar se mbështetja historike e Evropës ndaj gjenocidit hebre po pasqyrohet tani në mbështetje ndaj palestinezëve.
“Greqia ka humbur pavarësinë e saj dhe është bërë një satelit i Izraelit”, tha Varoufakis, duke nënvizuar se vendi është nën ndikimin jo vetëm të SHBA-së, por edhe të Izraelit.
Ndryshe, Irani raportohet se ka si objektiv edhe disa baza ushtarake të huaja të vendosura në Qipro. /Telegrafi/