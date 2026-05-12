Panik në aeroportin e Athinës, aeroplani pëson defekt në ajër dhe piloti detyrohet të bëjë ulje emergjente
Pasagjeri raportoi skena kaotike gjatë një evakuimi emergjent pasi aeroplani u kthye në Aeroportin Ndërkombëtar të Athinës, menjëherë pas ngritjes për shkak të një defekti teknik
Skena paniku u zhvilluan të hënën në mbrëmje në bordin e një fluturimi Lufthansa nga Athina për në Mynih, pasi piloti i aeroplanit u detyrua të kthehej në Aeroportin Ndërkombëtar të Athinës, Eleftherios Venizelos vetëm pak minuta pas nisjes për shkak të një problemi teknik të raportuar, transmeton Telegrafi.
Sipas raportimeve të mediave lokale, incidenti u raportua në bordin e fluturimit 1753, i cili u nis nga Athina në orën 6:19 pasdite. Menjëherë pas ngritjes, piloti thuhet se informoi kontrollin e trafikut ajror për një defekt teknik dhe kërkoi leje për t'u kthyer për një ulje emergjente.
Aeroplani u ul i sigurt në aeroportin e Athinës rreth orës 6:35 pasdite, duke aktivizuar protokollet e plota të reagimit emergjent të aeroportit.
Zjarrfikësit dhe ekipet e emergjencës u vendosën në zonën e pistës si një masë paraprake, në përputhje me procedurat ndërkombëtare të sigurisë së aviacionit.
Pasagjerët thuhet se nxituan të largoheshin nga aeroplani ndërsa daljet e emergjencës dhe rrëshqitëset e fryra të evakuimit u vendosën. /Telegrafi/