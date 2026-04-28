Një burrë i armatosur hap zjarr në dy vende në qendër të Athinës - disa persona të plagosur
Një person i armatosur ka hapur zjarr në dy vende në qendër të Athinës, duke plagosur disa persona, thonë autoritetet greke.
Media lokale tha se i dyshuari është një burrë 89-vjeçar dhe policia është duke e kërkuar atë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Sulmuesi ishte i armatosur me një pushkë gjahu dhe fillimisht hapi zjarr në një zyrë të sigurimeve shoqërore në qendër të kryeqytetit grek, duke plagosur një punonjës.
I njëjti burrë dyshohej se më vonë hapi zjarr në katin përdhes të një ndërtese gjykate në Athinë, ku disa persona u plagosën atje, tha policia.
Motivi ishte i paqartë.
Personi i armatosur thuhet se kishte hedhur zarfe me dokumente në dysheme pasi hapi zjarr në gjykatë, duke thënë se këto ishin arsyet e veprimeve të tij, thanë mediat lokale. /Telegrafi/