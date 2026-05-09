Anije misterioze me dron e eksplozivë në Greqi, nisin hetimet
Një anije misterioze me dron e prodhuar në Ukrainë që mendohet se është e armatosur me eksplozivë po hetohet nga policia pasi u gjet nga peshkatarët në Greqi.
Nuk është e qartë se si anija, e cila ndodhej të enjten në një shpellë, arriti në ujërat greke.
Gjetjet paraprake tregojnë se droni detar i tipit MAGURA V3 ishte i pajisur me tre detonatorë.
Thuhet se ajo ishte e ngarkuar me eksplozivë, megjithëse kjo nuk është konfirmuar nga ushtria greke.
Ekspertët e çmontimit të bombave filluan çmontimin e dronit dhe heqjen e baterive të tij, me zhytës të vendosur në vendngjarje.
Një zyrtar ushtarak tha se forcat e sigurisë do të udhëheqin hetimin për të përcaktuar karakteristikat teknike të anijes dhe qëllimin e saj të mundshëm. /Telegrafi/