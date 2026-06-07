Një seri tërmetesh godasin Greqinë, shkaktojnë rrëshqitje toke
Një seri tërmetesh goditën Gjirin verior të Evias, Greqi, me dridhjet që zgjatën rreth 20 sekonda dhe disa tërmete të tjera pasuan brenda pak minutash.
Sipas të dhënave paraprake, tërmeti më i fortë arriti një magnitudë prej afërsisht 5.2 ballë.
Shkencëtarët po monitorojnë nga afër zhvillimet gjatë 48 orëve të ardhshme për të vlerësuar evolucionin e aktivitetit sizmik dhe për të përcaktuar nëse mund të ndodhin goditje të mëtejshme.
Sipas kryetarit të bashkisë së Mantoudit, janë raportuar rrëshqitje toke në disa pika përgjatë rrjetit rrugor lokal.
Tërmetet u ndjenë edhe në Athinë, ku banorët raportuan dridhje të dukshme në disa lagje të kryeqytetit grek, megjithëse nuk është raportuar për dëme.
Zona ka një histori të gjatë aktiviteti sizmik dhe konsiderohet si një nga rajonet më të prirura ndaj tërmeteve në Greqi. /Telegrafi/