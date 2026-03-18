Sipas autoriteteve, ushtria amerikane hodhi bomba bunkerësh 2270 kilogramëshe në bazat nëntokësore të raketave iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit të martën.

Sulmi masiv i njoftuar nga Komanda Qendrore e SHBA-së erdhi ndërsa lufta me Iranin kishte ndaluar rrjedhën e transportit detar përmes rrugës ujore jetësore të Gjirit Persik.

"Orë më parë, forcat amerikane përdorën me sukses municione të shumta depërtuese të thella 2270 kilogramëshe në bazat e raketave iraniane të përforcuara përgjatë vijës bregdetare të Iranit pranë Ngushticës së Hormuzit", tha komanda rajonale në X rreth orës 7 të mbrëmjes.

"Raketat iraniane kundër anijeve në këto vende përbënin një rrezik për transportin ndërkombëtar detar në ngushticë", shtoi CENTCOM.

Një zyrtar amerikan i tha CNN se municionet ishin GBU-72 Advanced 5K Penetrator, një eksploziv i lëshuar për herë të parë nga avionët amerikanë në vitin 2021.

Bomba masive u zhvillua për të "kapërcyer sfidat e shënjestrave të ngurtësuara, të varrosura thellë dhe u projektua si për avionë luftarakë ashtu edhe për bombardues", sipas një njoftimi për shtyp të Forcave Ajrore të SHBA-së nga viti 2021.

Ngushtica e Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive nga një bllokadë iraniane duke përdorur mina, dronë dhe anije, duke ndaluar 27% të energjisë globale detare dhe duke shkaktuar rritjen e çmimeve të naftës mbi 100 dollarë për fuçi.

Trump, si publikisht ashtu edhe në mediat sociale, ka sulmuar aleatët evropianë - përfshirë Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar - për refuzimin e tyre për të ndihmuar në rihapjen e rrugës ujore vendimtare.

SHBA-të do të "vazhdojnë të pakësojnë me shpejtësi aftësinë e Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit", tha admirali Brad Cooper, komandant i CENTCOM, në një deklaratë video të hënën.

"Progresi ynë mbetet i qëndrueshësi dhe ne mbetemi vigjilentë kundër armikut", vazhdoi Cooper.

AziaNga BotaBotë