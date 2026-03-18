SHBA-të hedhin bomba 2270 kilogramëshe në bazat nëntokësore iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit
Sipas autoriteteve, ushtria amerikane hodhi bomba bunkerësh 2270 kilogramëshe në bazat nëntokësore të raketave iraniane pranë Ngushticës së Hormuzit të martën.
Sulmi masiv i njoftuar nga Komanda Qendrore e SHBA-së erdhi ndërsa lufta me Iranin kishte ndaluar rrjedhën e transportit detar përmes rrugës ujore jetësore të Gjirit Persik.
"Orë më parë, forcat amerikane përdorën me sukses municione të shumta depërtuese të thella 2270 kilogramëshe në bazat e raketave iraniane të përforcuara përgjatë vijës bregdetare të Iranit pranë Ngushticës së Hormuzit", tha komanda rajonale në X rreth orës 7 të mbrëmjes.
"Raketat iraniane kundër anijeve në këto vende përbënin një rrezik për transportin ndërkombëtar detar në ngushticë", shtoi CENTCOM.
Një zyrtar amerikan i tha CNN se municionet ishin GBU-72 Advanced 5K Penetrator, një eksploziv i lëshuar për herë të parë nga avionët amerikanë në vitin 2021.
Bomba masive u zhvillua për të "kapërcyer sfidat e shënjestrave të ngurtësuara, të varrosura thellë dhe u projektua si për avionë luftarakë ashtu edhe për bombardues", sipas një njoftimi për shtyp të Forcave Ajrore të SHBA-së nga viti 2021.
Ngushtica e Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive nga një bllokadë iraniane duke përdorur mina, dronë dhe anije, duke ndaluar 27% të energjisë globale detare dhe duke shkaktuar rritjen e çmimeve të naftës mbi 100 dollarë për fuçi.
Trump, si publikisht ashtu edhe në mediat sociale, ka sulmuar aleatët evropianë - përfshirë Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar - për refuzimin e tyre për të ndihmuar në rihapjen e rrugës ujore vendimtare.
SHBA-të do të "vazhdojnë të pakësojnë me shpejtësi aftësinë e Iranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit", tha admirali Brad Cooper, komandant i CENTCOM, në një deklaratë video të hënën.
"Progresi ynë mbetet i qëndrueshëm dhe ne mbetemi vigjilentë kundër armikut", vazhdoi Cooper. /Telegrafi/