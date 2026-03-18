SHBA publikon pamje të reja të sulmeve ajrore kundër Iranit
Ushtria amerikane njoftoi të martën vonë se ka përdorur bomba të fuqishme “thellë depërtuese” për të goditur pozicionet e raketave iraniane përgjatë Ngushticës së Hormuzit — një nga rrugët më strategjike për tregtinë botërore detare, e cila ka qenë i bllokuar nga forcat iraniane.
Këto bomba speciale janë dizajnuar për të shkatërruar instalime të fortifikuara dhe të vendosura thellë nën tokë, duke goditur objektiva ushtarake që janë të mbrojtur nga struktura të forta betoni dhe nëntokësore.
Si pjesë e operacioneve ajrore, SHBA ka shpërndarë video të reja të goditjeve ajrore kundër synimeve iraniane, që paraqesin goditje të drejtpërdrejta ndaj sistemëve raketorë, bazave ushtarake dhe pajisjeve që konsiderohen kërcënime për lundrimin dhe sigurinë ndërkombëtare në rajon.
Përmes këtyre pamjeve, Pentagoni synon të tregojë kapacitetet e veta operative dhe përpjekjet për të çaktivizuar armët që përdoren për të penguar trafikimin në Ngushticë.
Forcat ajrore amerikane gjithashtu kanë njoftuar se pilotët e tyre deri tani kanë realizuar mbi 6000 misione luftarake kundër regjimit islamik në Iran, të cilat përfshijnë goditje të sistemëve raketorë, anijeve ushtarake, depot të armëve dhe vendet e prodhimit të pajisjeve ushtarake.
Këto misione janë pjesë e një përgjigjeje të gjerë ushtarake ndaj asaj që Uashingtoni e sheh si një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj interesave të tij dhe partnerëve të tij në rajon.
Qëllimi i këtyre veprimeve, sipas zyrtarëve të U.S. Central Command (CENTCOM), është gjithashtu të ndihmojë në sigurimin e lundrimit të lirë në Ngushticën e Hormuzit - një qendër kyçe për 20 për qind të tregtisë globale të naftës - pasi Irani kishte përdorur mina detare dhe forca të tjera për të penguar trafikun detar.
Konflikti në rritje ka shkaktuar shqetësime serioze në tregjet globale të energjisë dhe ka shtuar tensionet ndërkombëtare, ndërsa forcat amerikane dhe aleatët e tyre përpiqen të neutralizojnë kërcënimet dhe të mbrojnë interesat strategjike në rajonin e Gjirit Persik. /Telegrafi/