Izraeli paralajmëron zonë sigurie në jug të Libanit pas operacionit ushtarak
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka deklaruar se ushtria izraelite (IDF) planifikon të vendoset në një zonë sigurie brenda territorit të Libanit, pas përfundimit të operacionit aktual ushtarak.
Sipas Katz, kjo zonë do të shtrihet përgjatë një vije mbrojtëse kundër raketave antitank dhe do të përfshijë kontroll të plotë të sigurisë deri në lumin Litani.
Ai theksoi se qëllimi i kësaj mase është garantimi i sigurisë për qytetarët izraelitë dhe parandalimi i kërcënimeve nga territori libanez.
Deklarata vjen në një kohë tensionesh të larta në kufirin mes Izraelit dhe Libanit, ku përplasjet me grupet e armatosura kanë qenë të shpeshta.
Vendosja e një zone të tillë sigurie mund të rrisë shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm në rajon.
Autoritetet libaneze nuk kanë reaguar ende zyrtarisht ndaj kësaj deklarate. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar pritet të ndjekë nga afër zhvillimet, duke bërë thirrje për përmbajtje dhe shmangie të një konflikti më të gjerë. /Telegrafi/