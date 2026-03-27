Lufta në Iran, kompanitë ajrore anulojnë më shumë fluturime në Lindjen e Mesme
Udhëtimi global ajror mbetet i ndërprerë, me shumë njerëz që ende nuk janë në gjendje të fluturojnë sipas planit për në destinacione të caktuara, pasi lufta SHBA-Izrael kundër Iranit detyroi mbylljen e qendrave kryesore të Lindjes së Mesme, duke përfshirë Dubain, Dohan dhe Abu Dhabin.
Air Canada ka anuluar të gjitha fluturimet për në Tel Aviv deri më 2 maj dhe për në Dubai deri më 30 prill.
Air France ka anuluar fluturimet për në Tel Aviv dhe Bejrut deri më 4 prill dhe fluturimet për në Dubai dhe Riad deri më 31 mars, si dhe një nisje nga Dubai më 1 prill.
Gjithashtu ka pezulluar fluturimet për në Tel Aviv, Riad, Dammam dhe Dubai deri më 17 maj.
Kompania ajrore amerikane Delta ka anuluar fluturimet e saj New York-Tel Aviv dhe ka shtyrë rinisjen e linjës Atlanta-Tel Aviv deri më 5 shtator.
Kompania tha se nisja e linjës Boston-Tel Aviv, e planifikuar për në fund të tetorit, është shtyrë deri në njoftim të mëtejshëm.
Linja ajrore izraelite El Al ka deklaruar se klientët që planifikonin të niseshin nga Izraeli deri më 4 prill u janë anuluar fluturimet, duke përfshirë edhe fluturimet përkatëse të kthimit.
Kompania ajrore po operon një numër të kufizuar fluturimesh në disa destinacione kryesore.
Kompania ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se po operonte një orar të reduktuar fluturimesh pas një rihapjeje të pjesshme të hapësirës ajrore rajonale.
Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways dhe Edelweiss kanë pezulluar fluturimet për në Dubai dhe Tel Aviv deri më 31 maj, dhe për në Abu Dhabi, Aman, Bejrut, Dammam, Riad, Erbil, Muscat dhe Teheran deri më 24 tetor.
Qatar Airways po rrit gradualisht fluturimet për në dhe nga Doha me frekuencë shtesë fluturimesh në më shumë se 90 destinacione.
Turkish Airlines ka anuluar shumicën e fluturimeve në Lindjen e Mesme deri në fund të marsit. /Telegrafi/