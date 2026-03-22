Sekretari i Thesarit të SHBA-së thotë se ka “shumë para” për luftën kundër Iranit
Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, ka pohuar se Uashingtoni mund ta financojë lehtësisht luftën kundër Iranit dhe nuk do të ketë nevojë të rrisë taksat për ta bërë këtë.
Duke folur në programin e NBC News, Meet the Press, Bessent tha: “Kemi shumë para për të financuar këtë luftë”, transmeton Telegrafi.
Ai shtoi se një kërkesë shtesë për buxhet të kërkuar nga Pentagoni – e raportuar të jetë 200 miliardë dollarë – do të ishte për aftësitë e ardhshme të ushtrisë.
“Presidenti Trump e ka ndërtuar ushtrinë, siç bëri në mandatin e tij të parë, siç po bën tani në mandatin e tij të dytë, dhe dëshiron të sigurohet që ushtria të jetë e furnizuar mirë në të ardhmen”, tha Bessent pa konfirmuar shifrën prej 200 miliardë dollarësh.
Kjo kërkesë shtesë për financim përballet me kundërshtim të fortë në Kongres, me demokratët dhe madje edhe disa republikanë që vënë në pikëpyetje nevojën pas ndarjeve të mëdha të mbrojtjes vitin e kaluar. /Telegrafi/