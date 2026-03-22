Irani thotë se do t'i përgjigjet në mënyrë proporcionale çdo sulmi ndaj infrastrukturës jetësore
Zëvendësministri i Jashtëm iranian Kazem Gharibabadi është zyrtari i lartë i fundit që flet kundër kërcënimit të Trump për të synuar termocentralet e Iranit, duke thënë se Teherani do t'i përgjigjet çdo sulmi të tillë "me një përgjigje proporcionale".
Në komentet e cituara nga agjencia e lajmeve Mehr e Iranit, Gharibabadi tha se kërcënimet kundër "centraleve dhe infrastrukturës jetësore" të Iranit përbëjnë kërcënime kundër objekteve civile që nuk duhet të synohen gjatë luftës.
"Duke pasur parasysh dështimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të përmbushur detyrën e tij për të adresuar agresionin dhe për t'i dhënë fund shkeljeve dhe duke marrë parasysh të drejtën e natyrshme të Iranit për vetëmbrojtje, çdo sulm ndaj infrastrukturës jetësore të Iranit do të përballet me një përgjigje proporcionale", tha Gharibabadi.
"Përgjegjësia e plotë ligjore dhe të gjitha pasojat e çdo përshkallëzimi të mëtejshëm do të bien mbi ata që e iniciuan atë", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Edhe Forcat e Armatosura të Iranit kanë deklaruar se janë gati të mbyllin Ngushticën e Hormuzit për një kohë të pacaktuar nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump kryen një kërcënim për të bombarduar termocentralet e Iranit. /Telegrafi/