Irani paralajmëron sulme në gjithë botën: As parqet nuk do të jenë më të sigurta për ju
Zëdhënësi më i lartë ushtarak i Iranit ka paralajmëruar se Teherani mund të planifikojë sulme në vende civile në të gjithë botën.
"Që tani e tutje, bazuar në informacionin që kemi për ju, edhe parqet, zonat rekreative dhe destinacionet turistike kudo në botë nuk do të jenë më të sigurta për ju", tha Abolfazl Shekarchi, sipas televizionit shtetëror iranian.
Kjo ripërtërin shqetësimin e analistëve, ndërsa lufta vazhdon, se Irani mund të rikthehet te përdorimi i sulmeve militante përtej Lindjes së Mesme si një taktikë presioni në luftë.
Në fillim të luftës, njësia e inteligjencës e Departamentit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së paralajmëroi gjithashtu se Irani mund të synonte tokën amerikane, megjithëse një sulm fizik në shkallë të gjerë ishte i pamundur.
Kreu i panelit parlamentar të kontrollit të shërbimit sekret të Gjermanisë, Marc Henrichmann, paralajmëroi më parë për sulme terroriste jashtë Lindjes së Mesme.
"Masat hakmarrëse, përfshirë ato të kryera nga qelizat e fshehta iraniane në Evropë, nuk mund të përjashtohen", i tha ai gazetës Suddeutsche Zeitung. /Telegrafi/