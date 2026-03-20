Mes luftës, Mojtaba Khamenei lëshon mesazh për 'armiqtë'
Udhëheqësi i ri Suprem i Iranit, Ajatollah Mojtaba Khamenei, bëri thirrje që kombeve armike t'u hiqet "siguria", duke përcjellë mesazhin e tij të fundit për publikun.
Khamenei i bëri këto komente në një deklaratë të lëshuar në emër të tij për presidentin Masoud Pezeshkian pasi Izraeli vrau Ministrin e Inteligjencës Esmail Khatib.
Ai thotë se ministria duhet të përgjigjet duke shfuqizuar sigurinë e "armiqve të brendshëm dhe të jashtëm" të Iranit.
Ndryshe, Mojtaba Khamenei nuk është parë që kur u emërua udhëheqës suprem, duke pasuar të atin, 86-vjeçarin Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në një sulm ajror izraelit në ditën e parë të luftës më 28 shkurt.
Ka pasur komente në rritje nga zyrtarë amerikanë dhe izraelitë se Mojtaba Khamenei u plagos në luftë.
Deri më tani, ai asnjëherë nuk është shfaqur në publik. /Telegrafi/